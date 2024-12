Workday の プレジデント 兼 Chief Commercial Officer にロブ・エンスリンが就任

ワークデイ株式会社

本リリースは、米国 Workday Inc. が 2024 年11 月26 日 (米国現地時間) に配信したプレスリリース(https://newsroom.workday.com/2024-11-26-Workday-Names-Rob-Enslin-President,-Chief-Commercial-Officer)にもとづき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

組織における人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)および財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)管理を支援するソリューションを提供する大手プロバイダーである Workday, Inc.(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は米国時間 2024 年11 月26 日、新設したプレジデント 兼 Chief Commercial Officer (最高商務責任者) にロブ・エンスリン (Rob Enslin) を任命したことを発表しました。エンスリンは、Workday の売上成長を推進し、グローバル セールス、パートナーシップ、および顧客体験への取り組みを統括します。

エンスリンは、テクノロジー業界で 30 年以上の経験を有しています。直近では UiPath の CEO (最高経営責任者)として、同社の Non-GAAP 基準での黒字化を実現し、AI 戦略を推進するとともに、新規市場での事業拡大を牽引しました。UiPath に入社する前は、Google Cloud のクラウド セールス担当プレジデントとして、同社のセールス オペレーションを強化し、大幅な売上成長を達成しました。また、エンスリンは SAP で 27 年間のキャリアを積み、クラウド ビジネス グループのプレジデントおよび執行役員を務めました。エンタープライズ分野での深い専門知識に加え、南アフリカ、アメリカ、ドイツ、日本でのポストを歴任した経験を通じて、グローバルな視点を兼ね備えています。



Workday の CEO である カール・エッシェンバック (Carl Eschenbach)は、次のように述べています。

「エンスリンは、高い功績をあげた営業チームを築き上げてきた手腕と、業界とパートナー エコシステムへの深い理解、そして世界各地での豊富な経験を備えた一流のリーダーであり、Workday を次なる成長フェーズへと導くリーダーとして理想的な人財です。彼のビジョンと、最高の顧客体験を提供するための取り組みにより、Workday と世界中の企業の可能性をさらに広げてくれることを確信しています」



エンスリンは次のように述べています。

「Workday にとって大転換機に参画することができ、胸が躍る思いです。他社にはない Workday のデータセットと、イノベーションへのコミットメントにより、Workday は ERP 市場における AI のリーディング カンパニーとなる態勢が整っています。この変革に携わり、働き方の未来を共に創っていけることを大変嬉しく思います」

エンスリンは 米国時間 2024 年 12 月 2 日付けで就任します。

以上

Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、組織にとって最も重要な資産である人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)と財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)管理を効果的に実行できるよう支援する、最先端のエンタープライズプラットフォームを提供しています。Workday のプラットフォームは AI を中核とし、従業員の能力向上や、仕事力の強化、常に先を見据えたビジネスの実現を可能にするよう構築されています。中規模企業から Fortune 500 企業に選出される企業の 60% 以上に至るまで、10,500 社以上の世界中にあるさまざまな業界の企業・組織が Workday を導入しています。

ワークデイ の詳細については、こちら(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html)をご覧ください。

(C) 2024 Workday, Inc. All rights reserved. Workday および Workday のロゴは、Workday, Inc. の登録商標です。その他のブランドおよび製品の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、特に Workday のリーダーシップ、成長、変革、および可能性に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、現時点で入手可能な情報および当社の現在の信念、期待、前提のみに基づいています。将来の見通しに関する記述は将来に関連するため、予測が困難で、当社の管理が及ばない固有のリスク、不確実性、前提、および状況の変化の影響を受けます。リスクが顕在化し、前提が誤っていることが判明し、または予期せぬ状況の変化が生じた場合、実際の結果は将来の見通しに関する記述で示唆された結果と大きく異なる可能性があります。したがって、将来の見通しに関する記述に依拠すべきではありません。リスクには、SEC への当社の提出書類 (Form 10-Q または Form 10-K による最新の報告書、および今後 SEC に随時提出する他の報告書を含む) に記載されたリスクが含まれますが、これらに限定されず、これらにより予想と実際の結果が異なる可能性があります。Workday は、法律で要求される場合を除き、本リリースの日付以降、そのような将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、またその意図もありません。

本文書、当社のウェブサイト、その他のプレスリリースまたは公式声明で言及されている未リリースのサービス、機能、または機能で、現在利用できないものは、Workday の裁量により変更される可能性があり、計画通りまたはまったく提供されない可能性があります。Workday のサービスを購入されるお客様は、現在利用可能なサービス、機能、および機能に基づいて購入の判断を行う必要があります。