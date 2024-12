エクスペディア・グループと奈良県、外国人観光客の誘致拡大などに向けて連携協定を締結

エクスペディアホールディングス株式会社

エクスペディア・グループは、2024年11月に、宿泊観光客の増加や宿泊施設の発展・魅力向上などを目的に奈良県と連携協定を締結しました。

観光庁によると、2024年1~9月の訪日外国人数は2,688万200人となり、前年の年間累計数を上回りました。※1 今後もインバウンド旅行者の増加が見込まれる中、国内の新たな旅行先を探す動きが活発化することが予想されます。今回の連携では、エクスペディア・グループは奈良県と協力し、外国人観光客の誘致拡大、奈良県の宿泊観光客増加、県内の宿泊施設の発展・魅力向上、奈良県ブランドの発信などを目的として、奈良県のさらなる観光振興に向け連携していきます。

■本協定に基づく取組内容

(1)アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスの4市場に対し、さらなる集客を目的としたマーケティング活動およびキャンペーン特設ページの作成

(2)オンサイトおよび外部サイトでの広告掲出

(3)さらなる集客を目的とした奈良県とエクスペディア・グループによる共同プロモーション 等

本件について、エクスペディアホールディングス株式会社 代表取締役の木村 奈津子は以下のように述べています。

「この度、奈良県の連携協定のパートナーとして弊社をお選びいただき、大変嬉しく光栄に思っております。2025年には大阪・関西万博が開催され、国内外から多くの集客が見込まれます。このタイミングを最大限いかせるよう、本プロモーションを通じて、外国人観光客の方々に奈良県の魅力を広め、奈良県への旅行をさらに推進できるよう取り組んでまいります。」

※1 出典:日本政府観光局(JNTO)訪日外客数(2024年9月推計値)

エクスペディア・グループについて

Expedia Group, Inc. ブランドは、グローバルに展開するオンライン旅行会社です。世界中の人々に旅行を通じて豊かな体験をしていただけるようサービスを提供しています。「旅は人々を豊かにする」という信念のもと、旅行者がこれまでとは違った形で世界を体験し、長きにわたって世界とのつながりを築けるよう尽力しています。業界最先端のテクノロジーを提供することで、パートナーの皆様の成長および業績拡大を支援させていただくとともに、旅行者に忘れられない体験を提供できるようサポートいたします。

