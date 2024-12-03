トノー型ビッグフェイスが放つ圧倒的な存在感。アイスウォッチ新作腕時計「アイスボリデイスチール(ICE boliday steel)」

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、ベルギー発のファッションウォッチブランド「アイスウォッチ(ICE-WATCH)」の日本総輸入代理店として、新作腕時計「アイス ボリデイ スチール(ICE boliday steel)」を発売いたします。

現代の多様なライフスタイルに応え、ビジネスとプライベートのどちらでも活躍する「ICE boliday」シリーズに加わった本モデルは、都会のライフスタイルに寄り添う、頼れるパートナーです。

新作「アイスボリデイスチール」は、トノー型のステンレススチールケースが放つ重厚感と、大胆なフォルムが際立つデザインが特徴の新作腕時計。クロノグラフモデル(43×50mm)とマルチファンクションモデル(40×50ｍｍ)の2タイプ、計6種類のラインナップで登場します。

ICE boliday steel - CHRONOGRAPH MODEL

クロノグラフモデルはそれぞれ異なるダイヤルデザインが特徴で、カーボンファイバーダイヤルにオレンジのアクセントを効かせたアクティブな印象の「ブラックシルバー」、深みのあるブルーサンレイダイヤルが美しい「ブラックブルーシルバー」、ハニカムパターンとグレインテクスチャの組み合わせが視覚的にも楽しい「ブラックゴールド」の3種類。しなやかなシリコンラバーストラップは通気性を考慮したデザインで快適な装着感を実現。クロノグラフ機能（30分計、60分計）、24時間表示、日付表示を搭載し、10気圧防水性能を備えています。ムーブメントには日本製クォーツ「Miyota JS25」を採用しています。価格は44,000円(税込)。

024363：Black silver024364：Black blue silver024365：Black gold

▼ 商品詳細

ケース径: 43×50mm

ケース:ステンレススチール

ストラップ: シリコンラバー

バックル、ケースバック: ステンレススチール

レンズ：ミネラルガラス

ムーブメント：日本製クォーツ「Miyota JS25」

防水性：10気圧防水

価格：44,000円(税込)

ICE boliday steel - MULTI FUNCTION MODEL

マルチファンクションモデルは、サンレイダイアルをベースに重ねられた精緻な円状パターンのダイヤルが特徴で、まるで機械式のスケルトンウォッチを身につけているかのような高級感と視覚的な遊び心が魅力です。光を反射するたびに多彩な表情を見せる独自のダイヤルデザインが日常を華やかに彩ります。アーバンな印象でどんなシーンにも馴染む「カーキブラック」、高級感溢れる上品な配色の「ブラックローズゴールド」、爽やかさとエレガンスを兼ね備えた「ゴールドブルー」の3モデルがラインナップされます。

日付・曜日表示、24時間計を搭載し、ムーブメントは日本製クォーツ「Miyota 6P29」を採用。5気圧防水性能と快適なシリコンラバーストラップが日常使いにも最適です。価格は35,200円(税込)。

024369：Khaki black024370：Black rose-gold024371：Gold blue

▼商品詳細

ケース径: 40×50mm

ケース:ステンレススチール

ストラップ: シリコンラバー

バックル、ケースバック: ステンレススチール

レンズ：ミネラルガラス

ムーブメント：日本製クォーツ「Miyota 6P29」

防水性：5気圧防水

価格：35,200円(税込)

新作腕時計「アイスボリデイスチール」は、2024年12月6日(金)より、全国のアイスウォッチストア、アイスウォッチステーション、アイスウォッチ取扱店、及びオンラインストアにて発売を開始いたします。

詳細は公式サイトをご確認ください。

アイスウォッチ公式サイト: https://jp.ice-watch.com/



▼アイスウォッチステーション(主な販売店舗)

オンタイム渋谷ロフト店、オンタイム池袋ロフト店、オンタイム梅田店、ムーヴマルイシティ横浜店、石國商店国分寺マルイ店、Vault 金沢フォーラス店、クリエSIPY店、クリアby KAWASUMI イオンモール津南店、mint time 倉敷店、アニバーサリー高島屋堺店、アイスウォッチ公式オンラインストア（https://jp.ice-watch.com/）



▼お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL：03-6804-5201