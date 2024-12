LOOPWHEELERのEコマース事業における業務提携のお知らせ

forest株式会社

「世界一正統なスウェットシャツを。」をコンセプトに掲げるLOOPWHEELERが、2024年12月2日より、海外向けのEコマース販売を本格的にスタートしました。forest株式会社では、LOOPWHEELERの新しいEコマースサイトの開発及び英語サイトの構築に携わりました。また、今後のEコマース販売を通じて、世界中のお客様にLOOPWHEELERの素晴らしさを伝えていきます。

新LOOPWHEELER公式通販サイトはこちら: loopwheeler.jp/

■LOOPWHEELERについて

代表の鈴木諭氏が1999年に立ち上げた日本のスウェットブランド。昔ながらの吊り編み機を使用して編まれたスウェット生地を、熟練した技術を持つ職人の手によって丁寧に縫製することで、唯一無二のMade in Japanのスウェットウエアを創り出している。吊り編み機でできた生地しか使わず、吊り編みものの新しい世界観を表現することで、TSURIAMI文化ひいては日本古来の文化である古いものを大切にし、万物に魂や精神が宿っているのだという精神性を伝えて続けている。

■LOOPWHEELER 代表取締役 鈴木諭氏 コメント

おかげさまで毎日多くの海外からのお客さまがいらしてくださりお買い物をしてくださっています。何でループウィラーを知ってくださったのかとお聞きすると、ほとんどの人たちが口コミだとおっしゃいます。これは日本でのループウィラーの広まりと同じことがおこっているなと。僕たちにとってはとても嬉しくありがたいことですので、やはり海外のみなさんへも自分たちの言葉でループウィラーの神髄を伝え、自分たちの手でループウィラーをお届けしたいと強く思うようになりました。しかしながら海外通販を僕たちだけの力で乗りこなすのはなかなか難しく、また僕たちの英語力だけではループウィラーを、吊り編みを正しく伝えることがなかなか難しいということを思い知らされました。

そんな時、forest株式会社の代表 湯原伸悟さんと共同経営者の高橋彬マイケルさんに出会うこととなります。彼らは若い会社ですが、「次の100年を変える仕事として日本発ブランドを世界に届ける」という信念を持って上場を目指しておられます。事業のひとつとしてMade in Japan商品の越境ECサイトomakaseを立ち上げ、日本製品や日本の伝統工芸品を取り扱い海外のみなさんに自らの手で届けています。

代表の湯原さんはループウィラーの大ファンで、千駄ヶ谷、大阪、福岡の3店舗を全て訪問してくださっていて、僕たちと一緒に何かをしたいと強く思っていただいていたことが決めてとなり、彼らと業務提携をしてループウィラーの通販事業を共に成長させていこうと気持ちをひとつにしてスタートすることにしました。ブランド立ち上げの時からの理念であります「世界一正統なスウェット」をつくり、日本にしかない吊り編み文化を世界中の人たちに伝えることを自分たちの手でさらに進めるため12/2 新たな幕開けとなります。ループウィラーを100年ブランドにするための新たなチャレンジにお付き合いいただけますと嬉しく思います。

■forestコメント

LOOPWHEELERとの出逢いは、ある友人がLOOPWHEELERのスウェットを着ており、それをどこで買ったのかと聞いた足でそのまま千駄ヶ谷のお店に向かったのが最初です。初めて生地を触った時の、その柔らかさと温もりに感動したことをよく覚えています。それ以来LOOPWHEELERのスウェットは、平日も休日も私にとって欠かせないものとなりました。以前よりforest社内外で、私の正装はスウェットですと言い続けているくらいです。また、繰り返し洗っても、生地がほとんど痛まず、色落ちもしないので、何年も着続けているスウェットがいくつもあります。

LOOPWHEELERの東京・千駄ヶ谷、大阪、福岡の3店舗では、世界中からお客様が日々来店されていらっしゃいます。それは、1960年代以降に急速に進んだ大量生産・大量消費型の商品ではなく、「本物のモノ」に触れたいという人達が増えていることを現わしているのではないかと思います。その方々が、自国に帰国した後でも、LOOPWHEELERの新しいスウェットを手に取る機会を増やすことで、日本の「本物のモノづくり」を世界中に拡げていくことができる。その一助に弊社forestがなれればと考えております。

(代表取締役CEO 湯原伸悟)

While we were aware of the unparalleled quality of LOOPWHEELER sweatshirts, it wasn’t until months of in-depth discussions with CEO Suzuki and his dedicated team that we truly uncovered the essence of what makes LOOPWHEELER so special.

Their relentless pursuit of excellence, rooted in the preservation of the TSURIAMIKI(吊り編み機) and their deep connection with skilled artisans, transforms each sweatshirt into a masterpiece. This is not just apparel; it is the embodiment of craftsmanship, heritage, and an unwavering commitment to perfection.

This story demands to be told-a tale of Japan at its finest, where devotion to quality and artistry transcends the product itself. It is a legacy that inspires, captivates, and deserves the world’s attention.

At forest inc., we are profoundly honored to carry the torch of this narrative, to showcase why LOOPWHEELER stands as the “TRUE” LOOPWHEELER, and to celebrate their creation of The World’s Most Authentic Sweatshirts.

(Co-Founder, CFO - Akira Michael Takahashi)

■forest株式会社 概要

ミッション:日本のモノを育み、世界を彩る

社名:forest株式会社

所在地:東京都渋谷区神南1-4-9テアトル神南オフィス棟6F

代表者:湯原 伸悟

URL: https://www.forest-inc.jp/