スキルアップNeXt、日本マイクロソフトの生成AI事業化支援プログラムに参加

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（東京都千代田区、代表取締役 田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下 「日本マイクロソフト」）の生成 AI 事業化支援プログラムに参加いたしました。

背景

スキルアップNeXtは、生成AIをより多くのお客さまに安心・安全に活用いただくため、日本マイクロソフトのパートナープログラム「生成AI事業化支援プログラム」に参加しました。日本マイクロソフトとの連携をより強固にし、お客さまのAI導入・構築の支援を強化してまいります。

「生成AI事業化支援プログラム」に関する詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/find-new-value-on-azure/ai-biz(https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/find-new-value-on-azure/ai-biz)

スキルアップNeXtの取り組み

スキルアップNeXtは、Microsoft Copilotの活用支援を提供しています。Copilotの部分的な使い方にとどまらず、リテラシーやマインド、企画設計や活用スキル、業務実装スキルの定着まで包括的に支援することでお客さまのビジネスに革新をもたらします。

Copilot活用支援の詳細は、以下よりご確認ください。

https://bit.ly/3BjT38B

会社概要

◆会社名：株式会社スキルアップNeXt

◆所在地：東京都千代田区神田神保町２丁目４０－５ 東久ビル

◆代表取締役：田原 眞一

◆事業内容：

DX・AIを中心としたデジタル人材育成事業

データ分析・AI開発に関わるコンサルティング、システム開発事業

GX（Green Transformation）人材育成事業

DX・AIを中心としたデジタル人材特化型 採用支援事業

Webサービス開発事業

◆URL：https://skillup-next.co.jp/(https://skillup-next.co.jp/)

※Microsoft、Azure、Windows、Microsoft 365、PowerApps、Power Automate、Power BI、Power Pages、Power Platform は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporation が提供するサービスの名称です。

※ Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

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