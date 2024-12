Stack Inc、「HUMAN MADE Inc.」のオフィシャルアプリのリリースをサポート

株式会社Stack

株式会社Stack(本社:東京都渋谷区、代表取締役:福田 涼介)は、ライフスタイルブランド「HUMAN MADE(ヒューマンメイド)」を扱う「HUMAN MADE Inc. Official App」のリリースに際し、「Appify - モバイルアプリ」の導入を全面的にサポートいたしました。

アプリ内では、ショッピングはもちろん、HUMAN MADEの店舗やONLINE STOREとシームレスにつながるメンバーズカード、最新のNEWSや新商品情報が届くプッシュ通知、お気に入りのアイテムをリストで管理できる機能など、さまざまなサービスがご利用いただけます。

-「HUMANMADE」オフィシャルアプリのダウンロード(iOS)(https://apps.apple.com/jp/app/human-made/id6599838738)

-「HUMANMADE」オフィシャルアプリのダウンロード(Android)(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appify.humanmadeec)

■HUMAN MADE Inc.について

「人間の閃きが生み出し、人間の手が創り出す輝きを、世界へ。」というミッションのもと、世界中のストリートに息づく感性と過去へのリスペクトを融合させながら、新たなカルチャーを生む起爆剤となるモノ・コトを世界へ発信しています。その一環として、NIGO(R)による、“The Future Is In The Past(過去と未来の融合)”をコンセプトにしたライフスタイルブランド「HUMAN MADE」や、オリジナルスパイスを用いた無添加カレーを提供する東京発のカレーショップ「CURRY UP」の運営のほか、企業ブランディングの支援をはじめ、商品開発や空間演出などの各種コラボレーション、プロデュース業務をグローバルに実施しています。

● Stackについて

Stack Inc.は、SaaS型小売基幹システム「SQ」と、Shopify機能拡張の提供を行っております。2021年4月にブランドがモバイルアプリを構築・運用できる「Appify」を、2021年10月にブランドがロイヤリティープログラムを展開できる「VIP」を正式にサービス公開し、機能の改善・拡大を続けてきました。今ではStackが提供するサービスは200以上のマーチャントで導入されています。

■お問い合わせはこちら:https://stack.inc/

■サービス概要はこちら:https://apps.shopify.com/partners/stack-inc