「 YAMAPフォトコンテスト 2024 with Google Pixel 」を開催
YAMAPフォトコンテスト 2024 with Google Pixel
「地球とつながるよろこび。」を企業理念に掲げアウトドア事業を行う株式会社ヤマップ（福岡市、代表取締役CEO 春山慶彦、以下ヤマップ）は、『特別な時間』をテーマにしたフォトコンテスト「 YAMAPフォトコンテスト 2024 with Google Pixel 」を開催いたします。
YAMAPフォトコンテスト 2024 with Google Pixel
URL：https://yamap.com/campaigns/3114
YAMAPフォトコンテストは「地球とつながるよろこび。」のきっかけを届けたいというヤマップの思いのもと、山・自然に触れる楽しさを広く発信・共有いただく機会として実施。昨年は約18,000点の応募があり、今年で8回目を迎えるフォトコンテストです。
目まぐるしい変化の中に、静かに息づいている『特別な時間』。山・自然に関連する、それぞれの視点で出会い、感じ取った『特別な時間』を映しだした1枚を募集します。
YAMAPフォトコンテスト 2024 with Google Pixel 開催概要
応募期間：2024年12月1日（日）～12月31日（火）23:59まで
テーマ：『特別な時間』
応募方法：YAMAP（コンテストページ・モーメント）または Instagram での応募となります。詳しくはYAMAPフォトコンテスト 2024ページの応募要項をご確認ください。
受賞賞品：Google Pixel 9 Pro & Google Pixel Watch 3、写真プリント及び額装券、特製カード及び10万エポスポイント、商品クーポン12万円分、JetMag Pro Kit、［MOUNTAIN GEAR LABORATORY］KENRO P.S. ANORAK、[sn] × YAMA HACK Mountain Basic Tee、arata AX-79 テント、SWIFT FS NDキット、YAMAP STOREこだわりの山道具、YAMAP MAGAZINEでのインタビュー など
Pixel は、Google LLC の商標です。
全応募者を対象とした参加抽選賞もご用意
審査員（敬称略）：
別所隆弘（フォトグラファー / 文学研究者）
高坂勲（GOOPASS 代表取締役）
藤森邦晃（月刊『フォトコン』編集長）
澁井誠（写真弘社 専務取締役）
宮上晃一（PEAKS 編集長）
岩本侑樹（TECH COUNTRY ディレクター）
大迫 倫太郎（YAMA HACK 編集長）
阿部 良平（NiSi Regional Manager）
山下舞弓（モデル / 登山系YouTuber）
審査発表：2025年2月中旬に映像配信およびWEB記事にて発表いたします。
協賛・協力：
詳細はYAMAPフォトコンテスト 2024ページをご覧ください。
YAMAPフォトコンテスト 2024：https://yamap.com/campaigns/3114
YAMAPについて
電波が届かない山の中でも、スマートフォンのGPSで現在地と登山ルートがわかる、登山を楽しく安全にするアプリ。山行の軌跡や写真を活動記録として残したり、山の情報収集に活用したり、全国の登山好きと交流したりすることもできる、日本最大級の登山・アウトドアプラットフォームです。（2024年10月 登山アプリ利用者数調査 [App Ape調べ]）
2024年11月に累計470万ダウンロードを突破。
URL：https://yamap.com/
株式会社ヤマップ 会社概要
会社名 株式会社ヤマップ
本社所在地 福岡市博多区博多駅前3-23-20 博多AGビル6F
資本金（資本準備金含む） 1億円
事業概要
1. 登山・アウトドア向け WEB サービス・スマートフォンアプリ「YAMAP」の運営
2. 登山・アウトドア用品のセレクトオンラインストア「YAMAP STORE」の運営
3. 日常もアウトドアも補償「YAMAPアウトドア保険」の販売
4. これからの登山文化をつくるメディア「YAMAP MAGAZINE」の運営
5. 自然特化型のふるさと納税ポータルサイト「YAMAPふるさと納税」の運営
6. 山・自然を活用したコンテンツ開発・コンサルティング・プロモーション 等
URL：https://corporate.yamap.co.jp/