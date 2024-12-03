『Community Branding Japan』プロジェクト第5弾

株式会社HUG＆SHAKE

世界で10億人が利用し、日本国内でも急速に成長しているビジネスSNS「LinkedIn」のビジネスエキスパートとビジネスインフルエンサーを組織化し企業や行政の課題解決を行うサービス『LinkedIn Answers』を提供しているIPマーケティングカンパニーHUG&SHAKE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役・淀瀬博行）は、キャリアの可能性を拡げる旅『キャリアツーリズム(R)』の研究及び推進や企業向けの人材開発支援などの事業を手掛けるパートナー企業・株式会社せんのみなと（本社：千葉県香取市、代表取締役社長・高崎澄香）とともに進めている、地方のまちづくりや人材の確保、PRやビジネスを通じて地域経済を“創発”していくプロジェクト『Community Branding Japan』（以下、『CBJ』）の第五弾として、「人と自然、地域がつながることで真のウェルビーイングを実現する」という理念のもと、人体や生態系への影響が懸念される海岸のプラスチックゴミの回収・削減を通じて資源の再利用化を推進し地域の循環型社会づくりに取り組む「一般社団法人ブルー・ガーディアンズ（Blue Guardians）」（所在地：神奈川県平塚市、代表理事・清水昌也 / 中島伸二）とプロジェクト提携を行うことをお知らせ致します。

第1弾の北海道長沼町、第2弾の鳥取県湯梨浜町、第3弾の青森県青森市・弘前市、第4弾の静岡県熱海市網代に続き、第5弾のプロジェクトもLinkedInの繋がりから頂いたご縁の下、一般社団法人ブルー・ガーディアンズの共同代表、清水昌也さんと中島伸二さんが取り組む地域循環型社会づくりをベースにした経済活動に共感し、海岸のプラスチックゴミの回収・削減を通じた資源の再利用化などの活動をCBJが関わる全国活動地域で展開するとともに、その活動のPRおよびブランディングで連携していく運びとなりました。CBJは今後も多角的な視点で全国の地域経済の創発に取り組んでいく予定です。

■『Community Branding Japan』プロジェクト

世界で10億人のユーザーが利用し、日本国内でも急成長中のビジネスSNS「LinkedIn」で総フォロワー数No.1ビジネスインフルエンサーユニットによる“地域経済創発”プロジェクト。少子高齢化や空き家問題などをはじめ地域の抱える社会課題に対して、PRやキャリアコンサルティングを通じて、話題化はもちろん、観光・移住両側面において人が集まりたくなる場所の開発、人材の確保、そして持続可能なビジネスの構築を行うことで、地域経済の創発支援を行っていくことを目的にしています。

・全国各地の人や町、ご当地商品を応援するメディア

『Community Branding Japan』https://cbj.earth/

・プロジェクトこれまでの歩み

第1弾 北海道夕張郡長沼町 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000145148.html

第2弾 鳥取県東伯郡湯梨浜町 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000145148.html

第3弾 青森県青森市／弘前市 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000102038.html

第4弾 静岡県熱海市網代 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000145148.html

■一般社団法人BLUE GUARDIANS

『Community Branding Japan』Official Partner

ティザーサイトhttps://blueguardians.jp

代表理事 清水昌也 / 中島伸二

所在地 神奈川県平塚市めぐみが丘2-9-29

【事業内容】

・テクノロジーを最大限活用した海洋プラスチックゴミの回収・削減

・海洋環境に関するデータの収集と分析

・海洋環境保全および循環型社会に関する啓発活動および教育プログラムの提供

・循環型経済を推進するための地域での再生事業

問い合わせ先：info@blueguardians.jp

■株式会社せんのみなと

『Community Branding Japan』Official Member

https://sennominato.com/

代表取締役 高崎澄香／取締役 長嶺将也

所在地 千葉県香取市山倉2016-1

【事業内容】

・キャリアの可能性を拡げる旅『キャリアツーリズム(R)』の研究及び推進

・組織及び個人向けキャリアコンサルティング

・企業向けHRコンサルティングおよび採用支援プログラムの提供

・地域資源活用コンサルティング

問い合わせ先：info@senno-minato.com

■HUG&SHAKE Inc.

『Community Branding Japan』Official Member

https://hugandshake.family/

代表取締役 淀瀬博行／取締役 高島吏紗

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

【事業内容】

Community Marketing／Community Management／Community Media & EC

問い合わせ先：cbj@hugandshake.fun

（※本件に関するお問い合わせはコチラにご連絡頂けますと幸いです。）