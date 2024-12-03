【北海道石狩・空知・後志地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、北海道石狩・空知・後志地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db(https://salesnow.jp/db)）

【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ニトリ（北海道札幌市）：12,971人

2位. 株式会社ツルハ（北海道札幌市）：12,576人

3位. 株式会社アインファーマシーズ（北海道札幌市）：11,000人

4位. イオン北海道株式会社（北海道札幌市）：10,591人

5位. 生活協同組合コープさっぽろ（北海道札幌市）：9,246人

6位. 北海道厚生農業協同組合連合会（北海道札幌市）：4,992人

7位. 株式会社ＮＴＴネクシア（北海道札幌市）：4,961人

8位. 雪印メグミルク株式会社（北海道札幌市）：4,673人

9位. 医療法人渓仁会（北海道札幌市）：3,681人

10位. 株式会社北洋銀行（北海道札幌市）：3,627人

11位. 株式会社ラルズ（北海道札幌市）：3,518人

12位. 北海道電力ネットワーク株式会社（北海道札幌市）：3,104人

13位. 北海道電力株式会社（北海道札幌市）：2,739人

14位. 株式会社ホームロジスティクス（北海道札幌市）：2,523人

15位. 株式会社北海道銀行（北海道札幌市）：2,497人

16位. エア・ウォーター物流株式会社（北海道札幌市）：2,489人

17位. 株式会社サッポロドラッグストアー（北海道札幌市）：2,350人

18位. 株式会社カナモト（北海道札幌市）：2,324人

19位. ホクレン農業協同組合連合会（北海道札幌市）：2,313人

20位. 株式会社アレフ（北海道札幌市）：2,189人

21位. 公益社団法人北海道勤労者医療協会（北海道札幌市）：2,032人

22位. 株式会社丸千代山岡家（北海道札幌市）：1,820人

23位. 株式会社北海電工（北海道札幌市）：1,704人

24位. 株式会社日総（北海道札幌市）：1,646人

25位. 有限会社池田興行（北海道小樽市）：1,600人

26位. 株式会社リビングプラットフォームケア（北海道札幌市）：1,599人

27位. 株式会社ムトウ（北海道札幌市）：1,564人

28位. 北海道中央バス株式会社（北海道小樽市）：1,497人

29位. 北海道農業共済組合（北海道札幌市）：1,433人

30位. 株式会社東光ストア（北海道札幌市）：1,355人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db