新作ミニアプリ『Twelve Goblins - Wizardry BC -』、人気Telegramミニアプリ『Cat Chef』とパートナーシップ体制の構築に合意

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)が保有するWizardry IPを活用したWeb3プロジェクト「Wizardry BCプロジェクト」のメッセンジャーアプリ向け新作ミニアプリ『Twelve Goblins - Wizardry BC - (TGWiz)』は、Actverse株式会社(本社:東京都練馬区、代表取締役社長:山本 いづみ)が開発し、TON Japan(運営会社:Highphen PTE. LTD.、本社:シンガポール、代表:佐々木 亜留、以下Highphen社)が運営するブロックチェーンゲーム『Cat Chef』とTelegram Mini Apps展開におけるパートナーシップ体制の構築に合意しました。

Telegramユーザーへのリーチ拡大を目指し、人気ミニアプリ『Cat Chef』とのコラボレーションを推進

『Twelve Goblins - Wizardry BC - (TGWiz)』は、2024年12月中にTelegram Mini Apps版のαリリースを控えており、世界で9.5億人以上のTelegramユーザーへのリーチを最大化する為、Telegram Mini Appsを開発・運営する国内外の有力プロジェクトとのパートナーシップ強化を進めています。

『Cat Chef』は、Telegram Mini Appsで展開中の、TONブロックチェーンに対応したブロックチェーンゲームであり、今年の9月にリリースされ、リリース直後にユーザー数100万人を突破し(※1)、注目を浴びた人気ミニアプリです。この度のパートナーシップを通じて、『Twelve Goblins - Wizardry BC - (TGWiz)』は、2024年12月中に予定されているTelegram Mini Apps版のαリリースに向けて、それぞれのタイトルが持つアセットを活用したコラボレーションを検討、実施してまいります。

※1 『Cat Chef』公式Xにて、2024年9月13日時点で月間ユーザーが100万人を突破したことを発表。

■『Cat Chef』について

「Cat Chef」は、可愛らしい猫たちと一緒に料理を楽しむマージパズルゲームです。プレイヤーは食材を動かして合成させることでさまざまな料理を作り上げていきます。次々と来店する猫たちに料理を振る舞うことでレストランの人気を高めながら売上をあげ、売上に応じたランキングを競い合うゲームです。今後は、そのランキングに応じたAirdropが予定されています。

公式X(旧Twitter):https://x.com/cat_chef_ton

Telegramアナウンスチャンネル:https://t.me/CatChef_Announcement

ゲームプレイはこちら:https://t.me/catchefbot

■『Twelve Goblins - Wizardry BC -』について

『Twelve Goblins - Wizardry BC -』は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を活用したWeb3プロジェクト「Wizardry BCプロジェクト」が提供するメッセンジャーアプリ向け新作ミニアプリです。2024年12月にTelegram Mini Apps版のαリリースを予定しており、2025年1QにはLINE Mini Dapp版の提供も予定しています。

公式サイト:https://wiz-twelvegoblins.com/

公式X(旧Twitter):https://x.com/TwelveGoblins

Telegramアナウンスチャンネル:https://t.me/TGWiz_Announcement

Telegramコミュニティ:https://t.me/TGWiz_Community

著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd.

■Highphen Pte. Ltd.

シンガポールに本社を置くHighphen Pte. Ltd.は、「TON Japan」の運営を主な事業とするWeb3企業です。

2022年からウォレットアドレスに基づくメッセージの送受信が可能なWeb3コミュニケーションプロトコル(DMTP)の開発を行い、2024年からは「TON Japan」の運営を開始しました。また、DMTPを発展させたプロジェクト間ユーザー相互送客システムである「Apps Network」を独自サービスとして提供しています。CEOの佐々木亜留は、世界でわずか約50人しか選出されていない、TON 公認アンバサダー組織であるTON Syndicateの一員としてもTON SocietyとともにTONの啓蒙活動を行っています。

【会社概要】

名称:Highphen Pte. Ltd.

代表:CEO 佐々木亜留

所在地:The Octagon Singapore

URL:https://highphen.co/

■Actverse株式会社

Actverse株式会社は、「コミュニケーションが最高に楽しい世界を創る」というビジョンの下、各コミュニティ向けに企画、開発したオリジナルのゲームをグローバルに提供するエンターテインメント企業です。

Telegram Mini Apps版の『Cat Chef』では企画、開発を担当しています。

【会社概要】

名称:Actverse株式会社

代表:山本 いづみ

所在地:東京都練馬区田柄3丁目13番23号

URL:https://actverse.studio.site/

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/