【埼玉県】自衛隊体育学校所属選手の彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.表彰式を行いました
埼玉県
左から 佐藤選手、高谷選手、新添選手、七嶋自衛隊体育学校長
● 表彰式概要
● 彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.（Most Attractive Player）について
左から 佐藤選手、高谷選手、新添選手、七嶋自衛隊体育学校長
パリ2024オリンピック競技大会でメダルを獲得した、自衛隊体育学校所属の高谷大地選手、新添左季選手、佐藤大宗選手に対する彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.表彰式を行いました。
● 表彰式概要
１ 日時
令和6年12月4日（水）11時10分～11時35分
２ 場所
知事室
３ 被表彰者
高谷 大地 選手（レスリング 74kg級 銀メダル）
新添 左季 選手（柔道 混合団体 銀メダル）
佐藤 大宗 選手（近代五種 銀メダル）
● 彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.（Most Attractive Player）について
県の魅力発信へ多大な貢献があり、広く県民に笑顔や感動をもたらしたものについて、知事から感謝の意を示して表彰するもの。
【問い合わせ先】
県民生活部 県民広聴課 魅力発信担当
直通 048-830-3192
E-mail: a2840-15@pref.saitama.lg.jp