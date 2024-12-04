【埼玉県】自衛隊体育学校所属選手の彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.表彰式を行いました

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埼玉県

左から 佐藤選手、高谷選手、新添選手、七嶋自衛隊体育学校長

　パリ2024オリンピック競技大会でメダルを獲得した、自衛隊体育学校所属の高谷大地選手、新添左季選手、佐藤大宗選手に対する彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.表彰式を行いました。


● 表彰式概要

１ 日時


　令和6年12月4日（水）11時10分～11時35分


２ 場所


　知事室


３ 被表彰者


　高谷 大地　選手（レスリング 74kg級　銀メダル）


　新添 左季　選手（柔道 混合団体　銀メダル）


　佐藤 大宗　選手（近代五種　銀メダル）


● 彩の国Ｍ.Ａ.Ｐ.（Most Attractive Player）について

　県の魅力発信へ多大な貢献があり、広く県民に笑顔や感動をもたらしたものについて、知事から感謝の意を示して表彰するもの。


【問い合わせ先】


県民生活部 県民広聴課 魅力発信担当


直通 048-830-3192


E-mail: a2840-15@pref.saitama.lg.jp