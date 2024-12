25年1月シリーズ第6作『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』CSベーシック初放送記念『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』制作・放送決定!

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、25年1月11日(土)21:00よりシリーズ第6作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』をCSベーシック初放送いたします。合わせて『ジュラシック・パーク』3部作と『ジュラシック・ワールド』3部作のシリーズ6作を字幕・吹替版で一挙放送いたします。これを記念して、吹き替えファンのための企画《ザ・シネマ新録版》第9弾として、主演クリス・プラットの吹き替えに山寺宏一さんを迎え、恐竜パニックアクションの金字塔『ジュラシック』シリーズの第4作『ジュラシック・ワールド』のザ・シネマオリジナル新録版の新規制作を決定し、2025年2月に独占TV初放送いたします。合わせて声優山寺宏一さん、新録吹き替え制作陣のコメントも到着しました。

【ジュラシック祭2025開幕!シリーズ全6作一挙放送 字幕でも吹替でも】

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』 (C) 2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.

シリーズ第6作『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』をCSベーシック初放送!

これを記念して『ジュラシック』シリーズ1作目から6作目まで字幕・吹替版で一挙放送!

放送日:【字幕】1月11日(土)9:00~一挙放送

【吹替】1月12日(日)12:00~一挙放送

『ジュラシック・パーク』

『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』

『ジュラシック・パーク III』

『ジュラシック・ワールド』

『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』 CSベーシック初放送

特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/jurassic/

『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』放送決定!

■注目&豪華吹き替え声優陣!

オーウェン(演:クリス・プラット)役は七色の声を持つ声優界のレジェンド、山寺宏一さん!

■なぜ『ジュラシック・ワールド』を新録するのか?

世に無いけれど、これが見たい!という作品をオリジナルの吹き替え版として制作し、お届けする「ザ・シネマ新録版」シリーズ。今年は、映画史に残る大ヒットフランチャイズの新シリーズ第1作「ジュラシック・ワールド」(2015年)を、主演のクリス・プラットの吹き替えにFIX声優で大御所の山寺宏一さんを迎えて新録を制作!

チャンネル開局後から「吹き替え版」に力を入れてきたザ・シネマが年に1作品制作している「こだわりのオリジナル」吹き替え版が《ザ・シネマ新録版》です。放送のみのため、視聴する&手元に残すならザ・シネマへのご加入が必須!

かつて、テレビの洋画劇場にて放送されたソフト版未収録の激レア日本語吹き替え版を発掘してお送りする「厳選!吹き替えシネマ」や、新作・人気作から懐かしの名作まで吹き替え版ならではの楽しみ方ができる「火曜吹替ロードショー」の放送など、吹き替え放送に力を入れているザ・シネマが自信を持ってお送りする『(吹)ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』にご期待ください!

(C) 2015 Universal Studios and Amblin Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

●『(吹)ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』

初回放送:2025年2月 独占TV初放送

『ジュラシック・パーク』を超える感動と興奮!スピルバーグ史上最高にして、2015年最大のヒット作!!

<監督> コリン・トレボロウ

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ、トーマス・タル

<あらすじ>

ジュラシック・パーク事件から22年後、あの島ではテーマパーク「ジュラシック・ワールド」が営業中。前運営会社を買収したインド人富豪は旧パークで遺伝子担当だったウー博士と共に、優れた知能も備えた最凶恐竜「インドミナス・レックス」を遺伝子操作で作り出した。その飼育環境が適切か否かを監査するため、パーク責任者クレアの依頼で恐竜飼育員オーウェンが視察に来た日、そのインドミナスが悪知恵を働かせ檻から脱走した!

<出演>

クリス・プラット(山寺宏一)、ほか順次吹替キャスト公開!続報をお待ちください!

『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』吹き替え声優コメント

●山寺 宏一(やまでら こういち)/オーウェン (演:クリス・プラット)

6月17日生まれ、宮城県出身。豊かな響きが持ち味の中低音をベースに、幅広い音域と圧倒的な演技力で、多彩な役柄を我がものとしてきた、日本を代表する声優の1人。ジム・キャリーやエディ・マーフィ、ウィル・スミス、クリス・タッカー、チャウ・シンチー、マイケル・キートン、ウィル・フェレル、クリス・プラット、ジョン・ハム、ジャン=クロード・ヴァン・ダム、ブラッド・ピット、ロビン・ウィリアムズ、トム・ハンクス、イドリス・エルバ、トニー・レオンなど数多くの洋画吹き替えを担当している。

【収録を終えていかがでしたか】

『ジュラシック』シリーズが大好きなので、はじめてこのシリーズに参加できると決まった時は本当にうれしかったです。リハーサルする前に、シリーズ 6作品をすべて見直したのも楽しい時間でした。『ジュラシック・ワールド』シリーズからはクリス・プラットが主演になり、いつか演じてみたいという気持ちがずっとあったので、今日の収録は本当にしあわせでした。

【新録吹替を楽しみにしている視聴者にメッセージをお願いします】

皆さまに新録版を楽しんでいただけるように頑張りました!

終わったと同時に、続編もやりたいという気持ちが湧き上がっております。

もし今回の新録版が良いなと思っていただけましたら、

遠慮せずにその声をザ・シネマさんに届けてください。またオーウェンを演じられるかどうかは皆さんにかかっています(笑)よろしくお願いします!

『ジュラシック・ワールド【ザ・シネマ新録版】』制作コメント

●演出 / 日向 泰祐

株式会社東北新社 音響字幕制作事業部/主な演出作品:「Us」「Girl」「Fighting with my family」「グレタ」「Zoey's Extraordinary」「フェイフェイと月の冒険」「Marriage Story」「ブリジャートン家」他多数

【今回の新録版制作に向けて注力したこと】

吹き替えというのは常に変化していくもので、ファッションやグルメと同じようにその時代に沿ったブームや特徴が反映されます。今回『ジュラシック・ワールド』(2015年製作)を新録する際に大切にしたのはその点で、今だから出来る吹き替え版を意識して作品と向き合ってみました。2015年当時はまだ若手だったが10年という時を経て中堅やベテランになった役者さんたちを多く巻き込み、満を持して吹き替えたジュラシック・ワールドです。

【山寺宏一さんの収録を受けて感じたこと】

コロナ禍を経て、映画館から配信サービスなどのプラットフォームに広がっている吹き替え業界。そんな吹き替え業界に求められ続けている山寺さんは、今回の現場でとても心強い存在でした。一緒に仕事をして感じたのは「作品を視聴者にどう伝えるか」を最優先に演じているのだなというところ。吹き替えの難しいところであり、楽しさの魅力の1つでもある「オリジナルの音」を日本語の演技でどう表現しているか、是非今回の新録ジュラシック・ワールドを鑑賞して体感して頂きたいと思います!

《放送作品情報》

●『ジュラシック・パーク』

字幕:1月11日(土) 9:00~、 1月14日(火) 18:15 ~、ほか

吹替:1月12日(日) 12:00~、 1月14日(火) 10:15 ~

スピルバーグが歴史を変えた!恐竜映画の金字塔がここに誕生!

DNAクローン技術で蘇った恐竜が制御を破り、人間に襲いかかる!

<監督>スティーヴン・スピルバーグ

<製作>キャスリーン・ケネディ、ジェラルド・R・モーレン

<出演>

サム・ニール(富山敬)、ローラ・ダーン(弥永和子)、ジェフ・ゴールドブラム(大塚芳忠)、リチャード・アッテンボロー(永井一郎)ほか

●『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』

字幕:1月11日(土) 11:30~、 1月14日(火) 21:00 ~、ほか

吹替:1月12日(日) 14:15~、 1月14日(火) 12:30 ~

巨匠S・スピルバーグが再び放つ!パニック・アクション超大作の続編!

隔絶された無人島で増殖した恐竜たちが人間に牙を剥く!

<監督> スティーヴン・スピルバーグ

<製作総指揮> キャスリーン・ケネディ

<出演>

ジェフ・ゴールドブラム(大塚芳忠)、ジュリアン・ムーア(勝生真沙子)、ヴィンス・ヴォーン(平田広明)、ピート・ポスルスウェイト(麦人)、リチャード・アッテンボロー(永井一郎)ほか

●『ジュラシック・パーク III』

字幕:1月11日(土) 14:00~、 1月14日(火) 23:15 ~、ほか

吹替:1月12日(日) 16:45~、 1月14日(火) 15:00 ~

恐竜映画のメガヒット・シリーズ第3弾!スピルバーグが贈るシリーズ最高の恐怖!

行方不明となった少年を追って再び禁断の孤島で決死のサバイバル!

<監督> ジョー・ジョンストン

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ

<出演>

サム・ニール(小川真司)、ティア・レオーニ(渡辺美佐)、ウィリアム・H・メイシー(納谷六朗)、アレッサンドロ・ニヴォラ(内田夕夜)、ローラ・ダーン(安藤麻吹)ほか

●『ジュラシック・ワールド』

字幕:1月11日(土) 16:00~、 1月15日(水) 21:00 ~、ほか

吹替:1月12日(日) 18:45~、 1月15日(水) 12:30 ~

『ジュラシック・パーク』を超える感動と興奮!

スピルバーグ史上最高にして、2015年最大のヒット作!!

<監督> コリン・トレボロウ

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ、トーマス・タル

<出演>

クリス・プラット(玉木宏)、ブライス・ダラス・ハワード(木村佳乃)、イルファン・カーン(大塚芳忠)、ヴィンセント・ドノフリオ(石塚運昇)、タイ・シンプキンス(松岡茉優)、ニック・ロビンソン(内山昂輝)ほか

●『ジュラシック・ワールド/炎の王国』

字幕:1月11日(土) 18:30~、 1月16日(木) 21:00 ~、ほか

吹替:1月12日(日) 21:00~、 1月16日(木) 12:30 ~

2015年No.1を獲得した大人気シリーズ待望の最新作!

シリーズ史上最多の恐竜たちが暴れ回り、前作をはるかに超える大迫力の"究極の進化を遂げたジュラシック体験"!

<監督> J・A・バヨナ

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ、コリン・トレボロウ

<出演>

クリス・プラット(玉木宏)、ブライス・ダラス・ハワード(木村佳乃)、ジャスティス・スミス(満島真之介)、イザベラ・サーモン(住田萌乃)、ダニエラ・ピネダ(石川由依)、ジェフ・ゴールドブラム(大塚芳忠)ほか

●『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』CSベーシック初放送

字幕:1月11日(土) 21:00~、 1月17日(金) 21:00 ~、ほか

吹替:1月12日(日) 23:30~、 1月17日(金) 12:30 ~

人間と恐竜の共存は実現するか?新旧キャストが豪華集結した『ジュラシック・ワールド』シリーズ最終章

<監督>コリン・トレボロウ

<製作総指揮>スティーヴン・スピルバーグ、トーマス・タル

<出演>

クリス・プラット(玉木宏)、ブライス・ダラス・ハワード(木村佳乃)、ローラ・ダーン(井上喜久子)、ジェフ・ゴールドブラム(大塚芳忠)、サム・ニール(菅生隆之)、ディワンダ・ワイズ(伊藤沙莉)、イザベラ・サーモン(住田萌乃)ほか

『ジュラシック・パーク』(C) 1993 UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC. AND AMBLIN ENTERTAINMENT, INC. All Rights Reserved. 『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(C) 1996 Universal City Studios, Inc. & Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 『ジュラシック・パーク III』TM &(C) 2001 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 『ジュラシック・ワールド』 (C) 2015 Universal Studios and Amblin Entertainment, LLC. All Rights Reserved. 『ジュラシック・ワールド/炎の王国』TM & (C) 2018 Universal City Studios Productions LLLP and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』(C) 2022 Universal Studios, Amblin Entertainment, Inc. and Perfect Universe Investment Inc. All Rights Reserved.

ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。