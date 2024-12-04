＜参加無料/オンライン＞IPOを目指す方必見！現役CFOと探る、地方発スタートアップが成長するためのヒント

Uniforce株式会社

企業フェーズに合わせて持続的な成長の基盤を構築する「ガバナンスグロース」を企業ミッションに掲げるUniforce株式会社（代表取締役CEO：砂田 和也、以下「当社」）より、事業本部マネージングディレクターの荒木が、新潟ベンチャーキャピタル主催のオンラインセミナーに講師として登壇いたします。

セミナーの詳細はこちらからご覧ください :https://niigata-vc.co.jp/event/2125/?utm_source=20241205&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes

第1部セミナー「IPOを目指す前に知っておきたいファイナンスの基礎」に登壇

＜主なプログラム＞

18：50～ ZOOM接続開始

19：00～ オープニング

19：05～ 第1部セミナー「IPOを目指す前に知っておきたいファイナンスの基礎」

20：00～ 第2部トークセッション「現役CFOに聞く！地方発スタートアップのリアルと未来」

20：55～ クロージング

21：00～ 閉会

＜概要＞

テーマ：現役CFOが語る地方発スタートアップのリアルと未来

日時：2024年12月13日(金)19:00～21:00（18:50接続開始）

配信：ZOOM

参加者：テーマに興味がある学生、社会人、経営者

参加費：無料

Uniforce株式会社

■ 代表者：砂田 和也 公認会計士

■ 設立日：2020年8月13日

■ 資本金： 628,248,000円 ※資本準備金含む

■ 会社HP：https://corp.uniforce.co.jp/

■ サービスサイト：https://uniforce.co.jp/ipo/

■ 事業内容：SaaS事業・バックオフィス業務支援（BPO）・IPO支援・社外CFO業務・ブランディング事業・資料デザイン事業