＜参加無料/オンライン＞IPOを目指す方必見！現役CFOと探る、地方発スタートアップが成長するためのヒント
Uniforce株式会社
セミナーの詳細はこちらからご覧ください :
https://niigata-vc.co.jp/event/2125/?utm_source=20241205&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes
＜主なプログラム＞
＜概要＞
Uniforce株式会社
■ 代表者：砂田 和也 公認会計士
企業フェーズに合わせて持続的な成長の基盤を構築する「ガバナンスグロース」を企業ミッションに掲げるUniforce株式会社（代表取締役CEO：砂田 和也、以下「当社」）より、事業本部マネージングディレクターの荒木が、新潟ベンチャーキャピタル主催のオンラインセミナーに講師として登壇いたします。
セミナーの詳細はこちらからご覧ください :
https://niigata-vc.co.jp/event/2125/?utm_source=20241205&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=prtimes
第1部セミナー「IPOを目指す前に知っておきたいファイナンスの基礎」に登壇
＜主なプログラム＞
18：50～ ZOOM接続開始
19：00～ オープニング
19：05～ 第1部セミナー「IPOを目指す前に知っておきたいファイナンスの基礎」
20：00～ 第2部トークセッション「現役CFOに聞く！地方発スタートアップのリアルと未来」
20：55～ クロージング
21：00～ 閉会
＜概要＞
テーマ：現役CFOが語る地方発スタートアップのリアルと未来
日時：2024年12月13日(金)19:00～21:00（18:50接続開始）
配信：ZOOM
参加者：テーマに興味がある学生、社会人、経営者
参加費：無料
Uniforce株式会社
■ 代表者：砂田 和也 公認会計士
■ 設立日：2020年8月13日
■ 資本金： 628,248,000円 ※資本準備金含む
■ 会社HP：https://corp.uniforce.co.jp/
■ サービスサイト：https://uniforce.co.jp/ipo/
■ 事業内容：SaaS事業・バックオフィス業務支援（BPO）・IPO支援・社外CFO業務・ブランディング事業・資料デザイン事業