『マネーフォワード クラウド』、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」にて受賞

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードが提供するバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が今最も評価されているSaaS※を表彰する「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」において、7つのサービスで選出されました。

■「BOXIL SaaS AWARD」について

「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS（ボクシル サース）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaS※を審査、選考、表彰するイベントです。

・「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」とは

2023年10月1日～2024年9月30日までの1年間に新たに投稿された口コミ約13,000件を審査対象としています。「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」の詳細、選考基準は、公式サイト（https://boxil.jp/awards/2024-winter/）をご確認ください。

※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

■「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」各賞について

・「Good Service」とは

「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して与えられる称号です。

・「使いやすさNo.1」「お役立ち度No.1」「カスタマイズ性No.1」「機能満足度No.1」「サービスの安定性No.1」「初期設定の容易さNo.1」「料金の妥当性No.1」「サポートの品質No.1」とは

「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。

■受賞した各サービスについて

・マネーフォワード クラウド給与

https://biz.moneyforward.com/payroll/

口コミ：https://boxil.jp/service/2804/

受賞部門：給与計算ソフト部門

受賞内容 ：Good Service、サービスの安定性No.1、機能満足度No.1、お役立ち度No.1、使いやすさNo.1、カスタマイズ性No.1

・マネーフォワード クラウド勤怠

https://biz.moneyforward.com/attendance/

口コミ：https://boxil.jp/service/4362/

受賞部門：勤怠管理システム部門

受賞内容 ：Good Service

・マネーフォワード クラウド年末調整

https://biz.moneyforward.com/tax-adjustment/

口コミ：https://boxil.jp/service/6655/

受賞部門：労務管理システム部門

受賞内容 ：Good Service

・マネーフォワード クラウド経費

https://biz.moneyforward.com/expense/

口コミ：https://boxil.jp/service/1003/

受賞部門：経費精算システム部門

受賞内容 ：Good Service、料金の妥当性No.1、初期設定の容易さNo.1

・マネーフォワード クラウド会計

https://biz.moneyforward.com/accounting/

口コミ：https://boxil.jp/service/4503/

受賞部門：会計ソフト（財務会計）部門

受賞内容 ：Good Service、料金の妥当性No.1、機能満足度No.1、カスタマイズ性No.1、使いやすさNo.1

・マネーフォワード クラウド請求書

https://biz.moneyforward.com/invoice/

口コミ：https://boxil.jp/service/727/

受賞部門：請求書発行システム部門

受賞内容 ：Good Service

・マネーフォワード クラウド契約

https://biz.moneyforward.com/contract/

口コミ：https://boxil.jp/service/5629/

受賞部門：電子契約システム部門

受賞内容 ：Good Service

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長CEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。