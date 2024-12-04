『マネーフォワード クラウド』、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」にて受賞
株式会社マネーフォワードが提供するバックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が今最も評価されているSaaS※を表彰する「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」において、7つのサービスで選出されました。
■「BOXIL SaaS AWARD」について
「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS（ボクシル サース）」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaS※を審査、選考、表彰するイベントです。
・「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」とは
2023年10月1日～2024年9月30日までの1年間に新たに投稿された口コミ約13,000件を審査対象としています。「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」の詳細、選考基準は、公式サイト（https://boxil.jp/awards/2024-winter/）をご確認ください。
※ SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。
■「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」各賞について
・「Good Service」とは
「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して与えられる称号です。
・「使いやすさNo.1」「お役立ち度No.1」「カスタマイズ性No.1」「機能満足度No.1」「サービスの安定性No.1」「初期設定の容易さNo.1」「料金の妥当性No.1」「サポートの品質No.1」とは
「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。
■受賞した各サービスについて
・マネーフォワード クラウド給与
https://biz.moneyforward.com/payroll/
口コミ：https://boxil.jp/service/2804/
受賞部門：給与計算ソフト部門
受賞内容 ：Good Service、サービスの安定性No.1、機能満足度No.1、お役立ち度No.1、使いやすさNo.1、カスタマイズ性No.1
・マネーフォワード クラウド勤怠
https://biz.moneyforward.com/attendance/
口コミ：https://boxil.jp/service/4362/
受賞部門：勤怠管理システム部門
受賞内容 ：Good Service
・マネーフォワード クラウド年末調整
https://biz.moneyforward.com/tax-adjustment/
口コミ：https://boxil.jp/service/6655/
受賞部門：労務管理システム部門
受賞内容 ：Good Service
・マネーフォワード クラウド経費
https://biz.moneyforward.com/expense/
口コミ：https://boxil.jp/service/1003/
受賞部門：経費精算システム部門
受賞内容 ：Good Service、料金の妥当性No.1、初期設定の容易さNo.1
・マネーフォワード クラウド会計
https://biz.moneyforward.com/accounting/
口コミ：https://boxil.jp/service/4503/
受賞部門：会計ソフト（財務会計）部門
受賞内容 ：Good Service、料金の妥当性No.1、機能満足度No.1、カスタマイズ性No.1、使いやすさNo.1
・マネーフォワード クラウド請求書
https://biz.moneyforward.com/invoice/
口コミ：https://boxil.jp/service/727/
受賞部門：請求書発行システム部門
受賞内容 ：Good Service
・マネーフォワード クラウド契約
https://biz.moneyforward.com/contract/
口コミ：https://boxil.jp/service/5629/
受賞部門：電子契約システム部門
受賞内容 ：Good Service
■株式会社マネーフォワードについて
名称 ：株式会社マネーフォワード
所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
代表者 ：代表取締役社長CEO 辻庸介
設立 ：2012年5月
事業内容：PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供
URL ：https://corp.moneyforward.com/
＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。