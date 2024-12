『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』“DECEMBER PREMIUM SCOUT”開催！

株式会社セガ

好評配信中のスポーツ育成シミュレーションゲーム『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』(以下 「サカつくRTW」)は、2024年12月4日(水)より、新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場する“DECEMBER PREMIUM SCOUT”を開催します。

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』ダウンロードはこちらから!

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)

◆【STEP1で★5選手1人確定!】DECEMBER PREMIUM SCOUT

新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場する“DECEMBER PREMIUM SCOUT”を開催!

今回のスカウトでは「リメルケ」「ミケル・オヤルサバル」「ペドロ・ポロ」「ジュリアーノ・シメオネ」「ギド・ロドリゲス」「ダニー・ウェルベック」が新★5選手として登場します。

・特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:2024年12月4日(水)~2025年1月1日(水)10:59

新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場する、特別なスカウトです。

特典付きでは、STEP1・5・10が「★5選手1人確定」です。その他のSTEPでも、「★5選手出現確率UP」の特別獲得枠や「能力UP極秘練習」などの特典アイテムが付きます。

<リメルケ>

<ミケル・オヤルサバル>

<ペドロ・ポロ>

<ジュリアーノ・シメオネ>

<ギド・ロドリゲス>

<ダニー・ウェルベック>

◆【試合経験値2倍などが登場!】GOLDEN PRIZE Anniversary直前!もりもりキャンペーン

▼経験値もりもり2倍キャンペーン

開催期間:2024年12月4日(水)~12月18日(水)10:59

期間中、経験値が獲得できる試合をプレイすると試合経験値が2倍になります。

さらに、初めて「サカつくRTW」をプレイされる方や、ひさしぶりに「サカつくRTW」をプレイされる方は初回ログインより150時間、試合経験値が3倍になります。

▼新規登録報酬もりもりキャンペーン

開催期間:2024年12月4日(水)~2025年1月8日(水)10:59

新規にゲームをはじめたうえ、期間中にチュートリアルを突破すると、通常のチュートリアル突破報酬に加えて、「★5確定スカウトチケット」2枚などの追加報酬が獲得できます。

▼復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

開催期間:2024年12月4日(水)~2025年1月8日(水)10:59

30日以上未ログインの状態からログインして復帰した方に、通常のカムバックログインボーナスに加えて、「★5確定スカウトチケット」などのアイテムを追加で獲得できます。どうぞお見逃しなく!

◆【GOLDEN PRIZE Anniversary直前!】レジェンドマッチ

開催期間:2024年12月4日(水)~12月11日(水)10:59

“レジェンドマッチ”は、レジェンドチームと対戦し、勝利ポイントゲージが一定量に達すると豪華なアイテムが獲得できるイベントです。

今回の“レジェンドマッチ”では、10,000pt達成報酬の★5選手が入れ替わり、新★5選手「チャル」が登場します。

また、開催中のいずれかのレジェンドマッチをプレイすることで達成できる1回限定ミッションでは、「監督スカウトチケット」のほか、新★5選手「チャル」や「能力UP秘密練習」も獲得できますので、ぜひ挑戦してみてください。

なお、レジェンドマッチの試合に勝利すると、難易度に応じて「FEVERゲージ」が増加し、「FEVERゲージ」がMAXになると「FEVER MODE」になります。「FEVER MODE」中は、「能力UP秘密練習の欠片」がランダムで獲得できます。

<チャル>

◆【GOLDEN PRIZE Anniversary直前!】3つのレジェンドマッチが復刻開催

開催期間:2024年12月4日(水)~2025年1月8日(水)10:59

GOLDEN PRIZE Anniversary直前特別企画として、過去に開催された第59回・第60回・第61回のレジェンドマッチを復刻開催!

3つのレジェンドマッチが同時開催され、10,000pt達成報酬の★5選手として「オイデル」「バウル」「F・ナビル」の3選手が再登場します。また、それぞれのレジェンドマッチの累計ポイント5,000pt達成では、過去に登場した★6監督「シェクター」「モスキーニョ」「スカニーレ」が初回のみ獲得できます。

◆【特別ミッションで監督スカウトチケットGET】SUPER WORLD CLUB CUP 65th

開催期間:2024年12月4日(水)~12月10日(火)21:30

応援期間:2024年12月9日(月)22:00~12月10日(火)18:35

「サカつくRTW」のNo.1クラブを決定する“SUPER WORLD CLUB CUP(SWCC)65th”を開催します。

マスターディビジョン決勝トーナメントの優勝チームには「特製gol.コラボキャップ」と「特製gol.コラボドライTシャツ」を、準優勝~16位チームに「特製gol.コラボドライTシャツ」をそれぞれプレゼントします。

また、イベントで獲得できる「トロフィー」は、イベントショップで★5選手や様々なアイテムと交換できます。期間中は、特定の条件を達成すると「監督スカウトチケット」や「★5確定スカウトチケットの欠片」などがもらえるSWCC特別ミッションも開催中です。

さらに、マスターディビジョン決勝トーナメントで、応援したチームが優勝するとGB5000個を獲得できます。

なお、第63・64・65回SWCCのマスターディビジョンにおける成績優秀者は、2025年2月23日(日・祝)に開催予定のオフラインイベント「第1回サカつく王決定戦」への参加資格が獲得できます。奮ってご参加ください!

「第1回サカつく王決定戦」特設ページ

https://sakatsuku-rtw.sega.com/special/sakatsuku_championship_1st

※“SUPER WORLD CLUB CUP 65th”へのご参加には、事前エントリーが必要です。

<大会レギュレーション>

予選

1次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが2次予選進出!

2次

10クラブ リーグ戦

上位8クラブが最終予選進出!

最終

2次予選を通過した全クラブとマッチング

50試合の成績を元に上位60クラブが決勝進出!

プレーオフトーナメント

1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝

最終予選上位61位~124位クラブによるトーナメント戦

決勝トーナメント

1~3回戦/準々決勝/準決勝/決勝

最終予選上位60クラブ+プレーオフ上位4クラブによるトーナメント戦

<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド とは>

『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド』は、セガの大人気サッカーゲーム「サカつく」の面白さをスマートフォン向けに再現したゲームとなっています。クラブ運営や選手育成・補強、手に汗にぎる試合展開など正統派「サカつく」を踏襲したシステムを複雑な操作なく、手軽にお楽しみいただけるだけでなく、シリーズ初の世界同時展開により、世界の「サカつく」プレイヤーたちと競い「世界No.1サッカークラブ」を目指すことが可能となっています

<プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド 概要>

名称:プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド

ジャンル:スポーツ育成シミュレーションゲーム

対応OS:iOS / Android

価格:基本無料(アイテム課金)

メーカー:セガ

著作権表記:

(C) SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.

■公式サイト:https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)

■公式X:https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。