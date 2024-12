フランスの伝統菓子に日本の繊細さを宿すオリジナル「ガレット・デ・ロワ」を35個限定で販売

株式会社温故知新

京都・嵐山のスモール ラグジュアリー ホテル「MUNI KYOTO by 温故知新」(所在地:京都府京都市、総支配人:アントワン・ジュエ)内、「MUNI LA BOUTIQUE」にて、2025年1月3日から1月13日の期間、フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」を35個限定で販売することをお知らせいたします。予約受付は本日2024年12月4日(水)より開始。MUNI LA BOUTIQUEでしか手に入らない限定の味わいをぜひご堪能ください。

【35個限定】フランスの伝統と日本の美が奏でる、オリジナル ガレット・デ・ロワ

フランスの新年を祝う象徴的な伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」。MUNI LA BOUTIQUEでは、フランスの伝統に敬意を払いながらも、日本の繊細な美意識を融合したオリジナル ガレット・デ・ロワを販売いたします。日本の伝統的な切り紙細工を思わせるデザインが施され、まるでアーモンドの花が開くような優美さを感じさせる、見た目にも美しいスイーツです。一口頬張ると、サクサクのパイ生地と甘いトッピングに包まれたなめらかなアーモンドクリームが口の中に広がり、絶妙な味わいを生み出します。

(C)Jordan SAPALLY

また、アイシングシュガーを加えることで、焼き上がりに光沢が加わり、ガレット・デ・ロワの別名「王様のケーキ」に相応しい見た目の華やかさが、新年を祝う特別なひとときを演出します。ご購入いただいたお客様には、ペンギンのフェーブを一つお付けするほか、紙製の王冠をプレゼントいたします。ご宿泊のお客様はもちろん、MUNI LA BOUTIQUEでのお買い物を楽しまれるお客様にも、新年の喜びをお届けする贈り物としておすすめです。

(C)Jordan SAPALLY「ガレット・デ・ロワ」販売概要

【予約販売】2024年12月4日(水)~

【数 量】限定35個

【料 金】7,800円(税込)※6名様分

【受取期間】2025年1月3日(金)~1月13日(月)まで

【受取時間】10 :00~17 :00(MUNI LA BOUTIQUE)

※ 定休日:水曜日

【お問い合わせ】075-863-1110(10:00~17:00)

ガレット・デ・ロワのご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/muni-kyoto-alainducasse-pickup/reserve/message?menu_items%5B%5D=671ecd71b7288b32b8dd53ecMUNI LA BOUTIQUEについて(C)Jordan SAPALLY

フランスで昔から旅のお供やピクニックの定番として親しまれる、ガトー・ド・ヴォワヤージュやブリオッシュ、季節のスイーツを販売しております。また、ル・ショコラ・アラン・デュカスのクーベルチュールを使用した2種類のチョコレートタブレットは当ブティック限定のオリジナル商品です。パティシエが一つ一つ丁寧に手作りしたMUNI KYOTO ならではの味わいをご堪能いただけます。

営業時間:10:00~17:00 ※定休日:水曜日

公式サイト:https://muni.by-onko-chishin.com/boutique/

MUNI KYOTO by 温故知新についてMUNI KYOTO by 温故知新

施設名 :MUNI KYOTO by 温故知新

総支配人 :アントワン・ジュエ

所在地 :〒616-8385 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3番

電話番号 :075-863-1110

Email :muni@okcs.co.jp

部屋数 :21室

併設施設 :レストラン、ブティック、スパ、フィットネスジム

アクセス :JR山陰線(嵯峨野線)「嵯峨嵐山駅」下車、徒歩12分

阪急嵐山線「嵐山駅」下車、徒歩11分

嵐電(京福電鉄)「嵐山駅」下車、徒歩4分

公式サイト:https://muni.by-onko-chishin.com/

Facebook :https://www.facebook.com/MUNI.KYOTO/

Instagram:https://www.instagram.com/muni_kyoto/

https://www.instagram.com/munialainducasse/

株式会社温故知新について

