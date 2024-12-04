【総務専門誌『月刊総務』とのタイアップ企画】総務向けオンラインイベント『強い総務のパートナー2025』開催のお知らせ
株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)が運営する管理部門と士業のためのビジネスメディア「Manegy」にて、日本唯一の総務専門誌『月刊総務』協力のもと、総務向けオンラインイベント『強い総務のパートナー2025』を開催いたします。開催に伴い、参加者の募集を開始いたしましたのでお知らせいたします。
■イベント概要
イベント名：強い総務のパートナー2025 ～強い総務が生まれる場所を作る～
テーマ ： 総務（働く場づくり、コスト最適化、従業員サポート、リスクマネジメント、効率化）
日時 ： 2024年12月11日（水）～12月12日（木） 各日11：00～16：45予定
※放映セッション数や終了時刻は、変動する可能性があります。
場所 ： オンライン開催
参加費 ： 無料
＞＞イベントサイトはこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
■コンセプト
現代のビジネス環境は、VUCA（不安定・不確実・複雑・曖昧）な時代とされ、企業を取り巻く環境は著しく変化しています。
このような状況で、企業が継続して成長し続けるためには、柔軟に対応し、変革を主導できる「強い総務」の存在が不可欠です。
今回の特集では、日本で唯一の総務専門誌『月刊総務』の協力のもと、総務担当者としての心構えや「強い総務」へ変革するために必要なノウハウやソリューションをご提供します。
基調講演では、月刊総務社の豊田氏が登壇し、AI時代における総務のコア業務は何か、総務パーソンが果たすべき役割や未来について考察します。
■放映セッション一覧
※セッションタイトル・内容・登壇者・開催日時は変更となる場合がございます。
◆基調講演
【12.11（水） 11:05-11:45】
『AI時代、総務のコア業務とは？総務パーソンの未来とは？ 』
＜登壇者＞
豊田 健一 氏
株式会社月刊総務 代表取締役社長 / 戦略総務研究所 所長
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/keynote01.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
◆SESSION一覧
【12.11（水） 11:50-12:15】
『多様な雇用形態で増える業務負荷を乗り越える為に「現場総務」が今取り組むべきこと』
＜登壇者＞
諸岡 裕人 氏
株式会社カミナシ / 代表取締役CEO
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail03.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.11（水） 12:20-12:45】
『アルコールチェック＆運転日報業務の負担を軽減するヒント、教えます』
＜登壇者＞
竪山 優香 氏
住友三井オートサービス株式会社 / モビリティソリューション推進部
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail05.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.11（水） 13:20-13:45】
『【総務の働き方改革】従業員の働きやすさと生産性向上を実現！
-「日程調整・来客受付・会議室管理」を効率化するデジタル化の最前線-』
＜登壇者＞
松浦 大 氏
株式会社RECEPTIONIST / RECEPTIONIST事業本部 マーケティンググループ
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail09.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.11（水） 13:50-14:15】
『オフィス回帰時代の業務移動の課題~タクシーから始める業務効率化~』
＜登壇者＞
永野 恭平 氏
GO株式会社 / 法人事業部 法人セールスグループ グループマネージャー
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail11.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.11（水） 14:50-15:15】
『購買業務・力技のペーパーレス化をいつまで続ける？低コストで手軽！賢いシステム化の方法』
＜登壇者＞
平田 恵輔 氏
株式会社クレオ / マーケティング室 室長
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail15.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.12（木）11:50-12:15】
『人的資本経営を支えるオフィス戦略
～働きやすさと快適性を高める物件選定のポイント～』
＜登壇者＞
川島 崇史 氏
株式会社HATARABA / オフィス事業本部 日本橋支店 部長代行
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail04.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.12（木） 12:20-12:45】
『管理部門の「評価されない闇の仕事」をなくす、電話DX』
＜登壇者＞
上口 徹也 氏
株式会社うるる / fondesk事業部 部長
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail06.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.12（木）12:50-13:15】
『仲間と高め合うこれからのフリーアドレスとは？社員の「出社したい！」が叶うオフィスレイアウト』
＜登壇者＞
岡本 裕介 氏
プラス株式会社ファニチャーカンパニー / マーケティング本部マーケティング部 部長
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【12.12（木） 13:20-13:45】
『「人手頼りの契約管理」に限界が迫る！今、求められる新しいスタンダードとは』
＜登壇者＞
井上 祐輝 氏
Sansan株式会社 / コーポレート本部 総務法務部
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【12.12（木） 13:50-14:15】
『“SaaS世界”のリスク分析手法と新しいセキュリティ対策について』
＜登壇者＞
課長代理 塚田 学史 氏
担当 窪 航二郎 氏
株式会社マクニカ / ネットワークスカンパニー 営業統括部 コーポレートシステム部 第1課
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail12.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.12（木） 14:20-14:45】
『ノンコアな法人車両の駐車場管理業務を外部化し、生産性を向上させる方法とは？
～全社の生産性を向上させる、これからの法人車両の駐車場管理～』
＜登壇者＞
影山 憲太郎 氏
株式会社ニーリー / 事業開発統括本部 執行役員
>>詳細はこちら(https://www.manegy.com/soumu_p/2025/event/detail14.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=1204&argument=9cZmAaww&dmai=a67441e63a76e9)
【12.12（木） 14:50-15:15】
『間接材購買プロセスのデジタルトランスフォーメーション（DX）化による戦略的購買改革の実現』
＜登壇者＞
三松 俊裕 氏
SB C&S株式会社 / ICT事業本部 パーチェスワン事業統括部 統括部長
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■前回参加者の声
「戦略総務から経営総務へのパラダイムシフトから、現状の総務の課題と将来へ向けての取り組みに関するヒントを得ることができました」
「生産性の向上を考えるうえで参考となった」
「いつもありがとうございます。今回も様々有益な情報を得ることが出来ました」
「現在は他部門勤務であるが、近い将来総務部で勤務するにあたり大変有用であった」
「セミナーの中で必要なことが理解できたため、大変、参考になりました」
「分かりやすいご説明、ありがとうございました」
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■Manegy(マネジー)とは
『Manegy(マネジー)』（https://www.manegy.com/）は、経理財務・人事・総務・法務・経営企画などの企業の経営管理領域と、弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士などの士業領域に特化したビジネスメディアです。
30年以上に渡り、同領域に特化した人材紹介サービスで培ったノウハウを持ち管理部門と士業を知り尽くしたMS-Japanが運営する同メディアでは日々業務に役立つ情報やコンテンツを更新しています。
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■運営会社情報
MS-Japan（エムエスジャパン）
創業より30年以上に渡り、経理・財務・人事・総務・法務・
経営企画といった「経営管理部門」と、弁護士・公認会計士・税理士などの「士業」に特化し、人材紹介事業・メディア事業を行っています。
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【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
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