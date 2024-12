川崎市ふるさと納税返礼品に、モバイルバッテリー、完全ワイヤレスイヤホンが採用

多摩電子工業株式会社■商品概要LOGOSモバイルバッテリー 10000mAh PD20W対応 LG-LP124【カラー:グリーン・ブラック・カーキ】カラー:グリーン[画像1: https://prtimes.jp/i/102055/48/resize/d102055-48-e7f78e428703525ee5c1-0.jpg ]カラー:ブラック[画像2: https://prtimes.jp/i/102055/48/resize/d102055-48-219cf8e9e3fe3d2338df-0.jpg ]カラー:カーキ[画像3: https://prtimes.jp/i/102055/48/resize/d102055-48-fd3800dd1e639a049f6d-0.jpg ]特長:・ アウトドアブランド「LOGOS」のモバイルバッテリー10000mAhが新登場・ キャンプだけじゃない!街歩きにもおしゃれなスタイリッシュアルミボディ・ PD20Wで超急速充電が可能。2台同時充電できるのも魅力的・ カラーはブラック・モスグリーン・カーキをご用意しました・ パッケージはリユース可能なアルミ缶ケースで小物入れとしても便利※この商品は株式会社ロゴスコーポレーションからのライセンス許諾の元、多摩電子工業が企画生産したものです仕様:・容量:10000mAh・サイズ:【本体】約65.5×H104.5×D17(mm)・質量:【本体】約200g【ケーブル】約12g・ポートUSB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1・付属ケーブル(長)USB-A to Cケーブル(約30cm)・材質【本体ケース】PC、アルミ、他【ケーブル・コネクタケース】PVC、他(※1)「ふるさとチョイス」https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14130/6377217(※2)「楽天ふるさと納税」https://item.rakuten.co.jp/f141305-kawasaki/gd007vp/(※3)「ふるなび」https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1396543https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1396544https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1396545(※4)「セゾンのふるさと納税」https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1315632https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1315633https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1315634(※5)「auPAYふるさと納税」https://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=1540316&product_div=belhttps://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=1540317&product_div=belhttps://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=1540318&product_div=bel(※6)「ふるラボ」https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/3781f406998306f71f8c1eec29c47187https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/d1b7c1d5082803f00c4a1931ba20ffe5https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/fba409d1d1e3340f5d9f562afb5548b5(※7)「ANAのふるさと納税」https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14130-GD007VC01/https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14130-GD007VC02/https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14130-GD007VC03/(※8)「JRE MALL ふるさと納税」https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F567/F567-GD007VC01https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F567/F567-GD007VC02https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F567/F567-GD007VC03商品名:完全ワイヤレスイヤホンPermier AIR PRO Tuned by HIFIMAN PR-BS80K-AR[画像4: https://prtimes.jp/i/102055/48/resize/d102055-48-bc4f70f4ee2e5b41031d-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/102055/48/resize/d102055-48-6c39c197e85e66e7badf-0.jpg ]HIFIMANによる音質チューニング(Turned by HIFIMAN)を施した完全ワイヤレスイヤホン特長:・ HIFIMAN独自のトポロジー振動板を採用した大口径10mm径ドライバーを搭載・ 軽量のCCAWボイスコイルと強磁力希土類マグネットと合わせ、高音質再生を実現・ 周囲の雑音を軽減するアクティブノイズキャンセリング機能搭載・ 周囲の音を取り入れしながら音楽が聴けるアンビエントモード(外音取り込み)機能搭載・ ゲームプレイ時、音の遅延を低減するゲームモード機能搭載・ 急な雨でも気にせず使えるIPX4防水仕様主な仕様:<イヤホン部>・ 通信方式:Bluetooth 5.2・ 音楽再生時間:最大約5.0時間(ノイズキャンセリングOFF)/約4.5時間(ノイズキャンセリングON)・ 連続通話時間:最大約3.0時間・ 対応プロファイル: HFP/A2DP/AVRCP・ 対応コーデック:SBC/AAC・ イヤホン本体サイズ(片側):約W21.5×H34×D24mm・ 重量(片側):約4.5g<充電クレードル部>・内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマー電池・イヤホン充電回数:最大約2回・サイズ:約W61×H44×D25mm・充電ポート:USB Type-C・重量:約33g<付属品> 充電用USBケーブル/イヤーパッドS/L(Mはイヤホンに装着済)*使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しないで下さい。*商品企画・開発・検査・検品・梱包を多摩電子工業株式会社 本社(川崎市)でおこなっています。製造は中国となります。*HIFIMANは株式会社 HIFIMAN JAPAN の登録商標です。(※1)「ふるさとチョイス」https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14130/6377220(※2)「楽天ふるさと納税」https://item.rakuten.co.jp/f141305-kawasaki/gd006/(※3)「ふるなび」https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1396542(※4)「セゾンのふるさと納税」https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1315624(※5)「auPAYふるさと納税」https://furusato.wowma.jp/products/detail.php?product_id=1540315&product_div=bel(※6)「ふるラボ」https://furusato.asahi.co.jp/goods/detail/39e643ef2ff58fa004b549429fb3eaa5(※7)「ANAのふるさと納税」https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g14130-GD006/(※8)「JRE MALL ふるさと納税」https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F567/F567-GD006■多摩電子工業とはバッテリー、充電器製造の国内実績が高く、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。