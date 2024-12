『楽天スーパーSALE』対象商品！待望の新製品や最新GaN充電器・大容量モバイルバッテリーなど人気ガジェットが最大50％OFFで登場！

株式会社CIO

小型・高出力のモバイルバッテリー「SMARTCOBY」シリーズや、小型のGaN急速充電器「NovaPort」シリーズなどを展開する株式会社CIOは、「楽天スーパーセール」に、売れ筋製品や新商品を最大50%OFFにて販売いたします。(※1)

・スーパーSALE 開始4時間限定 3,000円以上のご購入で10%OFF

・2点以上購入200円OFFクーポン!!

・3点以上購入400円OFFクーポン!!

・4点以上購入700円OFFクーポン!!

・5点以上購入1000円OFFクーポン!!

・楽天スーパーセール ~注目商品~

SMARTCOBY Ex01 SLIM

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-5k-ex01(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-5k-ex01)

iOSアップデートに対応した“Qi2”規格認証チップ搭載で、最大15Wのワイヤレス充電が可能。

iPhoneの充電、バッテリー本体蓄電どちらもできる脱着式のケーブル内蔵モバイルバッテリー。

・デジタル残量表示

・薄さ約16mmでカードサイズ

・完全パススルー搭載

セール価格:4,780円(税込) 20%OFF

SMARTCOBY Ex02

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w1c-5000-ex02(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w1c-5000-ex02)

iPhoneとApple Watch、従来異なるワイヤレス充電規格を有するものを、CIO独自のデュアルコイル技術を用いこの1台に集約。

・iPhone、Apple Watch、AirPodsの充電可能。

・回転式の2in1スマホスタンド兼リングを搭載。

・カードサイズ、軽さ140gで持ち運びに最適。

・デジタル残量表示

セール価格:4,880円(税込) 18%OFF

SMARTCOBY Ex03

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb30w2c-8k-ex03(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb30w2c-8k-ex03)

モバイルバッテリー・AC充電器・ケーブルの全部入り!3in1モバイルバッテリー

・パワフルな30W出力に対応!

・持ち運びにも最適なスリム形状 &

スマホを1回以上充電可能な容量8,000mAh搭載

・デジタル残量表示

セール価格:5,580円(税込) 15%OFF

SMARTCOBY Pro PLUGII

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb67w3c-10k-p2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb67w3c-10k-p2)

AC出力時なら単ポート最大67W

モバイルバッテリー時 パワフルな45W出力!

充電量だけでなく、電力配分や

NovaIntelligence/NovaSafety2.0の動作

充電完了までの見込み時間などを表示できる多機能ディスプレイ搭載!USB-C×3ポート搭載。

大容量10,000mAh

セール価格:8,980円(税込) 16%OFF

NovaPort DUOII120W

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g120w2c-n2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g120w2c-n2)

2ポート合計120W出力でハイエンドノートPCだけでなく、お手持ちのスマホも一緒に急速充電。

・ノートPC2台同時充電も可能

・単ポート100W高出力

・超コンパクトサイズ

セール価格:7,980円(税込) 20%OFF

・セール対象商品(モバイルバッテリー)

モバイルバッテリー画像

◆SMARTCOBY DUO(第二世代)[2024年新モデル]

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-n-10000(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-n-10000)

USB-Cx2搭載・10000mAh・同時充電時は20W×2の合計40W出力に対応。傷の目立ちにくいシボ加工、お洒落な残量表示がポイント。

セール価格:3,280円(税込) 16%OFF

◆SMARTCOBY TRIO 67W

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb67w2c1a-20000(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb67w2c1a-20000)

世界最小級(※2)大容量20000mAh・単ポート最大67W。USB-C×2・USB-A×1搭載。複数充電時の電力自動振り分け機能搭載。

セール価格:6,980円(税込) 22%OFF

◆SMARTCOBY TRIO 35W

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/CIO-MB35W2C1A-20000(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/CIO-MB35W2C1A-20000)

世界最小級(※2)大容量20000mAh・USB-C×2・USB-A×1搭載。最大35W出力。スマホやミドルレンジのPC充電にも。

セール価格:5,280円(税込) 24%OFF

◆SMARTCOBY SLIM 5000mAh

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-5000(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb20w2c-5000)

スマホ充電にちょうどいい容量5000mAhが登場。PD20W急速充電。パススルー対応。1%単位のデジタル表示。

セール価格:2,980円(税込) 14%OFF

◆SMARTCOBY Pro SLIM

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb35w2c1a-10000-s(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb35w2c1a-10000-s)

世界最薄級(※2)・USB-C×2・USB-A×1搭載。35W出力対応のモバイルバッテリー。

セール価格:4,280円(税込) 11%OFF

◆SMARTCOBY Pro SLIM CABLE

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb35w2c-10000-sc/(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb35w2c-10000-sc/)

脱着可能なケーブル内蔵のモバイルバッテリー。超薄型&超軽量で持ち運びに最適。

単ポート最大35W出力・10000mAh搭載。

セール価格:4,780円(税込) 15%OFF

・セール対象商品(充電器)

充電器画像

◆NovaPort DUOII 45W2C

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c-n2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c-n2/)

世界最小級(※2)単ポート最大45W出力。USB-C×2搭載。安全保護機能NovaSafety2.0搭載。

セール価格:3,480円(税込)20%OFF

◆NovaPort DUOII 67W2C

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c-n2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c-n2/)

世界最小級(※2)の67W高出力2ポート充電器USB-C×2。安全保護機能Nova Safety2.0搭載。

セール価格:3,980円(税込)27%OFF

◆NovaPort TRIOII 67W2C1A

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c1a-n2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c1a-n2)

世界最小級(※2)の最大67W高出力3ポート充電器。USB-C×2・USB-A×1搭載。進化した安全保護機能Nova Safety2.0搭載。

セール価格:4,280円(税込)35%OFF

◆NovaPort TRIOII 67W3C

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c-n2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c-n2)

世界最小級(※2)の最大67W高出力3ポート充電器。USB-C×3搭載。進化した安全保護機能NovaSafety2.0搭載。

セール価格:4,280円(税込)36%OFF

◆NovaPort QUADII 67W3C1A

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c1a-n2(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w3c1a-n2)

世界最小級(※2)の最大67W高出力4ポート充電器。USB-C×3・USB-A×1搭載。安全保護機能NovaSafety2.0搭載。

セール価格:4,480円(税込)35%OFF

◆NovaPort SLIM 45W

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c-s(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g45w2c-s)

USB-C 2ポート搭載。最大45W出力。13mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。

セール価格:3,280円(税込)23%OFF

◆NovaPort SLIM 65W

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c-s(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g67w2c-s)

USB-C 2ポート搭載。最大67W出力。14mmという極限の薄さを実現した薄型充電器。

セール価格:3,980円(税込)33%OFF

◆LilNob 2C1A

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-g65w2c1a)

最大65W出力対応 GaN充電器。マルチポート。

セール価格:3,240円(税込)50%OFF

・セール対象商品(ワイヤレス充電器)

◆Apple Watch充電器兼モバイルバッテリー SMARTCOBY DUAL

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb950-aw(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mb950-aw)

Apple Watch専用のポータブル充電器兼モバイルバッテリーでスライド式USB-C端子・高速充電対応・パススルー機能搭載・超小型設計

セール価格: 4,780円(税込) 32%OFF

◆マグネット式ワイヤレス充電スタンド NovaWave 3Way

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-3way-mgaprg(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-3way-mgaprg)

iPhoneとApple Watchを同時に充電できるワイヤレス充電スタンド。スタンドを起こせばコンパクトな3in1同時充電可能なスマホスタンドとして活用いただけます。

セール価格:3,640円(税込)16%OFF

・セール対象商品(Polarisシリーズ)

(左)Polaris CUBE Built in Cable (中)Polaris CUBE WALL (右)Polaris CUBE DESK

◆Polaris CUBE Built in Cable

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pcbc67w2c1a(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pcbc67w2c1a)

ACコンセント×2・USB-C×2・USB-A×1搭載。ケーブル内蔵で簡単に収納できる電源タップ。

旅行や出張時など持ち運びに最適。

セール価格:4,980円(税込) 16%OFF

◆Polaris CUBE WALL

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pc67w2c1a-ac3(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-pc67w2c1a-ac3)

ACコンセント×3・高出力のUSB-C×2・USB-A×1を搭載、電力自動振り分け対応の拡張電源タップ

セール価格:4,980円(税込) 16%OFF

◆Polaris CUBE DESK

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/CIO-PCD67W2C1A(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/CIO-PCD67W2C1A)

ACコンセント×3・USB-C×2・USB-A×1搭載。

各USBポートの充電速度をリアルタイムで確認できるスクリーンを搭載。長さ1.5mのケーブルは本体と取り外し可能。

セール価格:4,980円(税込) 24%OFF

・セール対象商品(シリコン充電ケーブル)

◆シリコン充電ケーブル CIO-SL30000

しなやかで絡まりづらいシリコン被覆を採用。急速充電対応。30000回の折り曲げテストをクリア。

(C to C):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cc)

セール価格:1,280円~1,880円(税込)最大7%OFF

(C to Lightning):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cl(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl30000-cl)

セール価格:1,780円~2,180円(税込)最大7%OFF



◆L字型シリコン充電ケーブル CIO-SLL30000

L型コネクタを採用し取り回しに便利。

(C to C):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cc)

セール価格:1,550円~1,880円(税込)最大7%OFF

(C to Lightning):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cl(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll30000-cl)

セール価格:1,980円~2,180円(税込)最大7%OFF

◆モバイルバッテリーと合わせて使いたい 「カラビナ付きケーブルホルダー」

(C to Lightning)https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd-cl/(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd-cl/)

(C to C)https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd/(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-chd/)

販売価格:550円(税込)

◆ディスプレイケーブル USB-C to C

(ストレート) https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl-sc-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sl-sc-cc)

(L字)https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll-sc-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sll-sc-cc)

充電速度を可視化してより毎日の充電を楽しく。また、通電確認にもお使いいただけます。

セール価格: 【1m】 1,750円(税込) 6%OFF

【2m】 2,050円(税込) 5%OFF

◆CIOマグネットシリコンケーブル USB-C to C

マグネット端子をデバイスに挿しておくだけで、簡単に着脱可能。様々なデバイスに瞬時に切り替え。100W出力対応・ポゴピン採用。

ディスプレイ無し

(ストレート):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slmg-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slmg-cc)

(L字):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sllmg-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sllmg-cc)

セール価格:1,750円~2,050円(税込) 最大6%OFF

ディスプレイ有り

(ストレート):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slmg-sc-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slmg-sc-cc)

(L字):https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sllmg-sc-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-sllmg-sc-cc)

セール価格:1,880円~2,250円(税込) 最大6%OFF

スパイラルケーブル画像:左からスパイラルケーブルCtoC・スパイラルケーブルCtoLightning・スパイラルシリコンケーブル

◆スパイラルケーブル (C to C 1m/2m ・ C to Lightning 1m)

https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000(https://item.rakuten.co.jp/cio-mate/cio-nlsc30000)

磁力でパチッとまとまる。急速充電240W対応。 CIO Mateカラーの5色展開。

セール価格:(C to C)1,850円~2,380円(税込) 最大6%OFF

(C to Lightning)2,580円 (税込) 5%OFF

◆スパイラルシリコンケーブル (C to C 1m)

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slsc30000-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-slsc30000-cc)

大人気のスパイラルケーブルに「シリコンタイプ」が登場。シリコンと磁石の力で絡まり知らず。

セール価格:2,050円(税込)5%OFF

USB-C マグネット変換アダプタ L字

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mgct-cc(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-mgct-cc)

お手持ちのケーブルが、USB-C マグネットケーブルにマグネット化。 最大240W対応。

セール価格:1,480円(税込) 6%OFF

・セール対象商品(その他)

(左)ホットアイマスク (右)WEARHACK2

◆ホットアイマスク

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-eyemask01(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-eyemask01)

外付けの超小型バッテリーで、コードレスを実現。好みに合わせて適温を選べる三段階の温度調節。

熱伝導が良くて軽い丈夫なグラフェンヒーターを採用。

セール価格:4,280円(税込)28%OFF

◆WEARHACK02

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-wearhack02(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-wearhack02)

お気に入りの上着がヒーターウェアへ超進化。35~55℃まで1℃単位で温度調整可能。約10秒で暖かい速暖仕様。専用アプリの操作で、電源のON/OFF、温度調整、OFFタイマー設定が可能。

セール価格:4,580円(税込)8%OFF

◆ケーブルガイドクリップ(3個セット)

https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-cgc3e(https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-cgc3e)

配線整理の新定番。ありそうでなかった“角度が変わる”ケーブルガイドクリップ

セール価格:1,040円(税込) 14%OFF

・株式会社CIOとは

株式会社CIOは『多機能×最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』をコンセプトに2017年に創立。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製造にこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ!と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ:https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X:https://x.com/machinoomise2(https://x.com/machinoomise2)

CIO公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント:https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント:https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら:https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)