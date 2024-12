『ブラウンダスト２』1.5周年スペシャルサイト公開！ガチャ券10枚がもらえる事前登録も！

株式会社ゲームオン

1.5周年スペシャルサイト

『ブラウンダスト2』1.5周年スペシャルサイト

https://www.browndust2.com/events/one-and-half-anniversary/jp/(https://www.browndust2.com/events/one-and-half-anniversary/jp/)

■ガチャ券×10枚がもらえるアップデート事前登録を実施中

スペシャルサイト内では、2024年12月17日(火)11:00まで、メールアドレスを登録するだけで「1回ガチャ券」×10枚がもらえるアップデート事前登録も実施中です。

■アップデート情報の他、参加コンテンツも盛りだくさん

スペシャルサイトでは、アップデート事前登録の他、アップデートのロードマップ、新キャラクター(コスチューム)の紹介、イベントカセット「MEMORY'S EDGE」、シーズンイベント「GOODBYE FREEDOM」など、アップデートで実装されるゲームコンテンツ情報を閲覧いただけます。

加えて、生放送【日本公式YouTubeチャンネル、2024年12月12日(木)19:00~】やコミックマーケット105の企業ブース出展などの企画情報、デジタルグッズ(絵文字スタンプ、壁紙など)、ASMR、ミニゲームなど、情報だけでなく楽しめるコンテンツもご用意しています。

新キャラクター(コスチューム)スペシャルサイトでは、ミニゲームも楽しめる

