【バックオフィス向けウェビナー12/11(水)～開催】働き方改革・人材育成・DXなど、バックオフィスの最新トレンドが学べる

RX Japan 株式会社

総務・人事・経理 Week【オンライン】（企画運営：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））は2024年12月11日（水）～13（金）の3日間、オンラインにて開催いたします。

総務・人事・経理 Week【オンライン】とは？

イベント詳細を見る ＞ :https://www.office-expo.jp/online/ja-jp/lp/inv/week.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

バックオフィスの最新トレンド・事例が分かる、オンラインセミナーイベントです。

移動時間ゼロで すべてのセミナーを無料で聴講 が可能です。

＜第4回 総務・人事・経理 Week【オンライン】 開催概要＞

会期：2024年12月11日（水）～13日（金）9:30~17:00

会場：オンライン（参加無料・事前登録制）

主催：RX Japan 株式会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html(https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

本イベントでできること

１）全講演 無料で聴講できる

バックオフィスに特化したセミナーが一堂に集結！

思いがけない発見に繋がる。

２）セミナー関連資料のダウンロードができる

ワンクリックでセミナー関連資料のダウンロードが可能。

*一部資料ダウンロードのできないセミナーもございます

＜こんな方におすすめ＞

・最新のバックオフィスのトレンドを知りたい

・業務効率化やDXを進めたい

・人的資本経営を実現したい

・人手不足を解消したい

・人材育成・定着に課題を持っている …など

注目セミナーを一部ご紹介

【人事労務・教育・採用】

人材データ活用によって実現する人的資本経営～先進企業における戦略的人事とは～

(株)プラスアルファ・コンサルティング タレントパレット事業部 副事業部長 山夲 哲平 氏

3,000社の導入実績から導く2025年に押さえるべき人事施策とは

(株)HRBrain 事業統括本部 Revenue Planninng PMM / プリセールス / プロダクトエキスパート

中村 政方 氏

2024年の人的資本経営とこれからの課題

慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任教授 岩本 隆 氏

エシックス経営 ～パーパスを経営現場に実装する～

京都先端科学大学教授 兼 一橋大学ビジネススクール 客員教授 名和 高司 氏

【働き方改革・健康経営・福利厚生・従業員エンゲージメント】

人的資本経営時代に求められる人材育成のDX化とは

～システムで実現するデータを活かしたタレントマネジメント～

(株)カオナビ アカウント本部 マネージャー 宮坂 絵里子 氏

2030年に向けて戦略総務として、いま取り組むべきこと

(株)月刊総務 代表取締役社長 豊田 健一 氏

～若手人材が定着し、業績・生産性が向上する～新しい時代の働き方改革！具体的な進め方

(株)ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵 氏

【経理DX・法務DX】

システムベンダーと元上場会社経理部長が語る！経理人材不足をどう解消するか？

(株)TKC 企業情報営業本部 執行役員 富永 倫教 氏

IS経理事務所 代表 葛西 一成 氏

AI・テクノロジーは法務業務をどう変えるのか？

＜モデレーター＞

桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 松尾 剛行 氏

上記の他にも多数のセミナーを開催！

◆参加登録をしてセミナー一覧を見る > https://eventory.cc/event/sj-online/registration(https://eventory.cc/event/sj-online/registration?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

参加の流れ

１）まずは参加登録(https://eventory.cc/event/sj-online/registration?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)

登録後、専用サイトにログイン可能となります

２）セミナー視聴登録/セミナー関連資料ダウンロード

専用サイトからセミナースケジュールの確認、セミナー視聴登録・資料ダウンロードが可能です。

３）当日（12/11[水]～13[金]）セミナーを視聴

イベント当日、専用サイトからセミナーを視聴

第4回【関西】総務・人事・経理 Week 開催概要

会期：2024年12月11日（水）～13日（金）9:30~17:00

会場：オンライン（参加無料・事前登録制）

主催：RX Japan 株式会社

公式HP：https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html(https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)