【バックオフィス向けウェビナー12/11(水)～開催】働き方改革・人材育成・DXなど、バックオフィスの最新トレンドが学べる

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RX Japan 株式会社

総務・人事・経理 Week【オンライン】（企画運営：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））は2024年12月11日（水）～13（金）の3日間、オンラインにて開催いたします。





イベント詳細を見る ＞ :
https://www.office-expo.jp/online/ja-jp/lp/inv/week.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes

総務・人事・経理 Week【オンライン】とは？


バックオフィスの最新トレンド・事例が分かる、オンラインセミナーイベントです。


移動時間ゼロで すべてのセミナーを無料で聴講 が可能です。




＜第4回 総務・人事・経理 Week【オンライン】 開催概要＞


会期：2024年12月11日（水）～13日（金）9:30~17:00　


会場：オンライン（参加無料・事前登録制）


主催：RX Japan 株式会社


公式HP：https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html(https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)



本イベントでできること


１）全講演 無料で聴講できる


バックオフィスに特化したセミナーが一堂に集結！


思いがけない発見に繋がる。




２）セミナー関連資料のダウンロードができる


ワンクリックでセミナー関連資料のダウンロードが可能。


*一部資料ダウンロードのできないセミナーもございます




＜こんな方におすすめ＞


・最新のバックオフィスのトレンドを知りたい


・業務効率化やDXを進めたい


・人的資本経営を実現したい


・人手不足を解消したい


・人材育成・定着に課題を持っている　…など


注目セミナーを一部ご紹介


【人事労務・教育・採用】

人材データ活用によって実現する人的資本経営～先進企業における戦略的人事とは～


(株)プラスアルファ・コンサルティング　タレントパレット事業部　 副事業部長　山夲 哲平 氏




3,000社の導入実績から導く2025年に押さえるべき人事施策とは


(株)HRBrain 事業統括本部 Revenue Planninng　PMM / プリセールス / プロダクトエキスパート


中村 政方 氏



2024年の人的資本経営とこれからの課題


慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科　特任教授　岩本 隆 氏



エシックス経営　～パーパスを経営現場に実装する～


京都先端科学大学教授 兼 一橋大学ビジネススクール　客員教授　名和 高司 氏


【働き方改革・健康経営・福利厚生・従業員エンゲージメント】

人的資本経営時代に求められる人材育成のDX化とは
～システムで実現するデータを活かしたタレントマネジメント～


(株)カオナビ　アカウント本部　 マネージャー　宮坂 絵里子 氏



2030年に向けて戦略総務として、いま取り組むべきこと


(株)月刊総務 代表取締役社長　豊田 健一 氏




～若手人材が定着し、業績・生産性が向上する～新しい時代の働き方改革！具体的な進め方


(株)ワーク・ライフバランス 代表取締役社長　小室 淑恵 氏


【経理DX・法務DX】

システムベンダーと元上場会社経理部長が語る！経理人材不足をどう解消するか？


(株)TKC 企業情報営業本部 執行役員　富永 倫教 氏


IS経理事務所　代表　葛西 一成 氏




AI・テクノロジーは法務業務をどう変えるのか？


＜モデレーター＞


桃尾・松尾・難波法律事務所　パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士　松尾 剛行 氏




上記の他にも多数のセミナーを開催！


◆参加登録をしてセミナー一覧を見る > https://eventory.cc/event/sj-online/registration(https://eventory.cc/event/sj-online/registration?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)


参加の流れ


１）まずは参加登録(https://eventory.cc/event/sj-online/registration?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)


　　登録後、専用サイトにログイン可能となります




２）セミナー視聴登録/セミナー関連資料ダウンロード


　　専用サイトからセミナースケジュールの確認、セミナー視聴登録・資料ダウンロードが可能です。




３）当日（12/11[水]～13[金]）セミナーを視聴


　　イベント当日、専用サイトからセミナーを視聴


第4回【関西】総務・人事・経理 Week 開催概要


会期：2024年12月11日（水）～13日（金）9:30~17:00　


会場：オンライン（参加無料・事前登録制）


主催：RX Japan 株式会社


公式HP：https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html(https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)