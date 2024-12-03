【バックオフィス向けウェビナー12/11(水)～開催】働き方改革・人材育成・DXなど、バックオフィスの最新トレンドが学べる
総務・人事・経理 Week【オンライン】（企画運営：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））は2024年12月11日（水）～13（金）の3日間、オンラインにて開催いたします。
イベント詳細を見る ＞ :
https://www.office-expo.jp/online/ja-jp/lp/inv/week.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes
総務・人事・経理 Week【オンライン】とは？
バックオフィスの最新トレンド・事例が分かる、オンラインセミナーイベントです。
移動時間ゼロで すべてのセミナーを無料で聴講 が可能です。
＜第4回 総務・人事・経理 Week【オンライン】 開催概要＞
会期：2024年12月11日（水）～13日（金）9:30~17:00
会場：オンライン（参加無料・事前登録制）
主催：RX Japan 株式会社
公式HP：https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html(https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
本イベントでできること
１）全講演 無料で聴講できる
バックオフィスに特化したセミナーが一堂に集結！
思いがけない発見に繋がる。
２）セミナー関連資料のダウンロードができる
ワンクリックでセミナー関連資料のダウンロードが可能。
*一部資料ダウンロードのできないセミナーもございます
＜こんな方におすすめ＞
・最新のバックオフィスのトレンドを知りたい
・業務効率化やDXを進めたい
・人的資本経営を実現したい
・人手不足を解消したい
・人材育成・定着に課題を持っている …など
注目セミナーを一部ご紹介
【人事労務・教育・採用】
人材データ活用によって実現する人的資本経営～先進企業における戦略的人事とは～
(株)プラスアルファ・コンサルティング タレントパレット事業部 副事業部長 山夲 哲平 氏
3,000社の導入実績から導く2025年に押さえるべき人事施策とは
(株)HRBrain 事業統括本部 Revenue Planninng PMM / プリセールス / プロダクトエキスパート
中村 政方 氏
2024年の人的資本経営とこれからの課題
慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 特任教授 岩本 隆 氏
エシックス経営 ～パーパスを経営現場に実装する～
京都先端科学大学教授 兼 一橋大学ビジネススクール 客員教授 名和 高司 氏
【働き方改革・健康経営・福利厚生・従業員エンゲージメント】
人的資本経営時代に求められる人材育成のDX化とは
～システムで実現するデータを活かしたタレントマネジメント～
(株)カオナビ アカウント本部 マネージャー 宮坂 絵里子 氏
2030年に向けて戦略総務として、いま取り組むべきこと
(株)月刊総務 代表取締役社長 豊田 健一 氏
～若手人材が定着し、業績・生産性が向上する～新しい時代の働き方改革！具体的な進め方
(株)ワーク・ライフバランス 代表取締役社長 小室 淑恵 氏
【経理DX・法務DX】
システムベンダーと元上場会社経理部長が語る！経理人材不足をどう解消するか？
(株)TKC 企業情報営業本部 執行役員 富永 倫教 氏
IS経理事務所 代表 葛西 一成 氏
AI・テクノロジーは法務業務をどう変えるのか？
＜モデレーター＞
桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士 松尾 剛行 氏
上記の他にも多数のセミナーを開催！
◆参加登録をしてセミナー一覧を見る > https://eventory.cc/event/sj-online/registration(https://eventory.cc/event/sj-online/registration?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
参加の流れ
１）まずは参加登録(https://eventory.cc/event/sj-online/registration?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)
登録後、専用サイトにログイン可能となります
２）セミナー視聴登録/セミナー関連資料ダウンロード
専用サイトからセミナースケジュールの確認、セミナー視聴登録・資料ダウンロードが可能です。
３）当日（12/11[水]～13[金]）セミナーを視聴
イベント当日、専用サイトからセミナーを視聴
第4回【関西】総務・人事・経理 Week 開催概要
会期：2024年12月11日（水）～13日（金）9:30~17:00
会場：オンライン（参加無料・事前登録制）
主催：RX Japan 株式会社
公式HP：https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html(https://www.office-expo.jp/online/ja-jp.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes)