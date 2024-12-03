2025年日本国際博覧会での展示動画の予告版を公開
青木あすなろ建設（社長：辻井 靖）とコマツ（社長：小川啓之）は、12月3日に、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会が開催した未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオン発表会（第３弾）にて、両社が出展する「未来の水中工事」の展示動画の予告版を公開しました。
【2025年大阪・関西万博での展示エリア（イメージ図）】
両社は、2025年大阪・関西万博では、「未来の水中工事」を3編のショートムービーで紹介予定です。
- Movie１「未来を描く水中工事」：1970年大阪万博の翌年に誕生した水陸両用ブルドーザーが時代を超え進化した水中施工ロボットによる「未来の水中工事」をサンドアート等で紹介。
- Movie２「未来につなぐ水中工事」：ICT機能・自動制御を備えた遠隔操縦の電動式水中施工ロボットにより、誰もがどこからでも活躍できる「未来の水中工事」を紹介。
- Movie３「未来をつくる水中工事」：防災はもとより、再生可能エネルギーの推進や藻場・干潟の造成（ブルーカーボン）などにより、激甚化・頻発化する自然災害、地球温暖化から命や暮らしを守る「未来の水中工事」を紹介。
関連リンク
【動画】未来の水中工事：大阪・関西万博 展示動画の予告版を公開
https://youtu.be/y5M_rYC0OP4
【資料】パビリオンの展示動画の予告版を公開 | 青木あすなろ建設・コマツ
https://www.aaconst.co.jp/common/docs/upfile/2024/12/418ee94793273c20be7a0ff78ec84f4a.pdf
（参考）
2024年12月3日＜未来の都市＞パビリオン発表会 第3弾| EXPO 2025大阪・関西万博公式Webサイト
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20241203-04/
未来の都市 | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト
https://www.expo2025.or.jp/future-index/future-life/city/
スペシャルサイト「ミライの水中工事」| 青木あすなろ建設・コマツ
https://expo2025.underwater-construction.com/ja/
2024年8月28日 2025年日本国際博覧会での展示内容を発表| 青木あすなろ建設・コマツ
https://www.aaconst.co.jp/common/docs/upfile/2024/08/e0ca31d44379c2130cab3de75195b750-2.pdf
以上