革製品ブランド【genten】から「スマートウォッチ レザーバンド（Apple Watch対応）」が発売！

時を刻み、歴史をまとう。手元にいつも、職人の息吹を。

あなたの一番すぐそばで、

時を刻み、物語を紡ぎ続けていく時計。

共に過ごし、育てていく。

時間が育む愛着を、ぜひお手元で感じてみませんか。

自然美と職人の技が融合した革という素材の哲学

使用した革は、シボのないスムースレザー「ミネルヴァリスシオ」。

レザーバンドという、この小さな世界に、革が辿ってきた雄大なドラマと、genten創設時からの哲学が込められています。

ミネルヴァリスシオは、1000年以上の歴史をもつタンニンなめしという製法で作られています。「なめし」とは、動物の「皮」を素材としての「革」に変える工程のこと。そのままでは腐敗してしまう皮を、植物から抽出した渋(シブ)=タンニンに浸すことで丈夫な革となります。

この昔ながらの製法は、環境に負荷が少ない一方、長い時間を要します。短くて2か月、長ければ1年ほど、自然の力と人の手技に時間を重ね、ゆっくりと丁寧に作られるのです。

実際に使用し、艶と色味を増した様子(チャ)

特に経年変化の美しさには、目を見張るものがあります。天然のタンニンは、太陽の光や空気、使う人の手の脂や水分、摩擦などによって、ゆっくりとわずかな赤みと艶を増していきます。

この変化こそが、革の味わいであり醍醐味。

お手入れをしながら、ときに休ませながら。革の変化を愉しみ、大切に使い続けることで、愛着が育ってゆきます。

レザーバンドの顔となる表面は、あえてミシンステッチを入れず、革の表情が際立つ仕様にしています。

gentenのロゴは主張しすぎず、しかし視線を落としたとき、ふと目に入るというさりげなさにこだわりました。

その近くに配したハンドステッチにもgentenらしい手仕事の安らぎを感じます。

金具は、スマートウォッチ本体に合わせ、落ち着いたマットシルバーで統一。

こちらにも、さりげなくgentenロゴの刻印をお入れしています。

ギフトにもおすすめ!

小と大の2サイズをご用意しております。スマートウォッチ(Apple Watch対応) ケースのサイズ:(小)38~41mm、(大)42~45mm

箱に入れてお届けしますので、スマートウォッチをお使いの方への贈り物にも最適です。長くお使いいただけるので、心に残る贈り物に。

最新のテクノロジーに、古くから受け継がれた手仕事と実用的な美しさを融合したレザーバンド。このミックス感覚こそ、現代に生きる大人の楽しみかもしれません。

肌に触れたとき、ふと目に入るとき。

上質な革のぬくもりや、しっとりとしたなじみのよさ、そして日ごとに変化する革の表情を、ぜひお楽しみください。

スマートウォッチ レザーバンド(Apple Watch対応)は直営店、オンラインショップともに販売中です。

BRAND CONCEPT

“人間も自然の一部である”という原点に立ち返り、環境を大切にした暮らしを、鞄づくりを通じて発 信するブランドとして、 1999年に3つの基本理念を掲げて “genten”は始まりました。

【genten3つの基本理念】

・環境に配慮します。|We care about the environment.

・限りある資源を大切にします。|We care about natural resources.

・長く愛着の持てるものづくりを目指します。|We care about things of lasting value

