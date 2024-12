「メイプルストーリークリエイターズ」新シーズン「CHASERシーズン」がスタート！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて、2024年12月4日(水)より、同作に関するコンテンツを制作するクリエイターのサポートプログラム、「メイプルストーリークリエイターズ」の新シーズン「CHASERシーズン」を開始いたしましたことをお知らせいたします。

メイプルストーリークリエイターズ :https://maplestory.nexon.co.jp/creatorhttps://maplestory.nexon.co.jp/creator

「メイプルストーリークリエイターズ」は、『メイプルストーリー』に関するコンテンツを制作する「クリエイター」を、プレイヤーの皆様がゲームプレイを通じてサポートできるプログラムです。

『メイプルストーリー』のプレイヤーは、お気に入りのクリエイターをサポート登録して、そのクリエイターの「サポーター」になります。あとはいつも通り『メイプルストーリー』をプレイするだけ。ゲーム内で有料アイテムを購入すると、購入額の一部が、収益化可能な「リワードポイント」としてクリエイターに還元され、クリエイターたちの活動支援につながります。

▼新シーズン「CHASERシーズン」がスタート▼

『メイプルストーリー』で12月11日(水)より実施する、冬の大型アップデート「CHASER」に合わせて、「メイプルストーリークリエイターズ」でも新シーズン「CHASERシーズン」がスタートいたしました。

クリエイターの皆様には、ゲーム実況や攻略情報、イラスト、音楽などのコンテンツ制作を通じて、『メイプルストーリー』や冬の大型アップデート「CHASER」を盛り上げていただきます。

サポーターの皆様は、ゲームプレイを通じてお気に入りのクリエイターをサポートしましょう!

<CHASERシーズン概要>

・活動期間:2024年12月4日(水) ~ 2025年2月28日(金)11:59

・クリエイターリスト:https://maplestory.nexon.co.jp/creator/list/

▼「CHASERシーズン」参加特典▼

CHASERシーズンに「クリエイター」として活動される方、およびクリエイターをサポート登録した「サポーター」には、下記の参加特典をプレゼントいたします。

■クリエイター特典

リワードポイント

クリエイターは、サポーターの有料アイテム購入額の一部を「リワードポイント」として積立できます。リワードポイントは、一定額積立することで収益化することが可能です。

限定称号

クリエイター全員に、ゲーム内で限定称号「メイプル×クリエイター(CHASERシーズン)」をプレゼントいたします。

■サポーター特典

ゲーム内アイテムプレゼント

クリエイターをサポート登録した方全員に、ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

限定アバター、武器、ライディングなど全5種のアイテムの中から、お好きなアイテムを1つ選んでお受け取りください。

▼オリジナルグッズプレゼント!▼

クリエイターをサポートした方の中から抽選で、「CHASERシーズン」限定のオリジナルグッズをプレゼント!

冬の大型アップデート「CHASER」に登場する「オルカ」と、リマスターされる「アラン」、「隠月」の3キャラクターをデザインしたキーホルダーをセットにして、5名様にプレゼントいたします。

お気に入りのクリエイターをサポートして、豪華プレゼントを手に入れましょう!

<対象> CHASERシーズン中にクリエイターをサポートした方全員

<参加方法> クリエイターをサポートすると自動的に抽選対象となります

<賞品> オルカ・アラン・隠月 キーホルダーセット …5名様

プレゼントの詳細は、下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/creator/notice/view/969976

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする45を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。