島根の高校生の「やってみたい」がカタチに。しまね未来共創チャレンジ『みらチャレ』３期生　最終発表会を開催します

【事業概要】

山陰中央テレビジョン放送株式会社みらチャレ3期生スタートアップDAY（2024年7月）

島根県の未来を創る若者の挑戦を後押しし、「主体的に課題を見つけ、さまざまな他者と協働しながら、答えのない課題にも粘り強く向かっていく力」を育み、島根の未来を創るリーダーの育成を目的として、2022年度より活動をスタートした「しまね未来共創チャレンジ事業」（＝通称みらチャレ）。本事業では、島根県内の高校生たちが身近で気になる社会課題やテーマに対し「やってみたいプロジェクト」として、その活動に掛かる支援金最大10万円の支援をするほか、経営者・専門家からのアドバイス、社会人や大学生からのサポートを受けながら、半年間の中でアクションを繰り返し、形にしていくチャレンジを官民一体となって支援しています。

【最終発表会】

［開催日程］2024年12月14日(土)

9時30分～ オープニングセレモニー

9時55分～ 各プロジェクトプレゼンテーション

14時30分～ 審査結果発表

［会 場］松江スティックビル（島根県松江市白瀉本町43） 5階交流ホール

［参加人数］16プロジェクト・約40名の高校生

[審 査] 共創サポーター、特別協賛企業、松江市長

審査によって、みらチャレＡＷＡＲＤ/準ＡＷＡＲＤ/特別協賛企業賞/松江市長賞/高校生特別賞が選ばれます！

【一般観覧】

最終発表会は教職員・コーディネーター・保護者等の一般の方々の観覧が可能です。

参加費：無料

受付開始：9:10 ※途中入退室可能

昼食準備はございませんので、ご持参いただくようお願いします。

観覧希望の方は以下のフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/KrZr1EqNQq7x13Gh6

【Youtubeライブ配信】

当日の模様は公式Youtubeチャンネルにてライブ配信します。

■開会セレモニー／プレゼンテーション１.（9：30～）

https://www.youtube.com/watch?v=dcB0rtoS44k

■プレゼンテーション２.（12：25～）

https://www.youtube.com/watch?v=XBLM-IQoDrY

■審査結果発表／閉会セレモニー（14：30～）

https://www.youtube.com/watch?v=4ax75HN9Qmk

主催：一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム TSKグループ基金さんいん未来縁人

共催：MATSUE起業エコシステムコンソーシアム 松江商工会議所

後援：島根県 島根県教育委員会 松江市

【本件に関するお問い合わせ】 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム（担当：岡部）

TEL：0852-61-8866（平日 10:00～18:00） mail：miraichallenge@c-platform.or.jp