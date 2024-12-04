島根の高校生の「やってみたい」がカタチに。しまね未来共創チャレンジ『みらチャレ』３期生　最終発表会を開催します

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山陰中央テレビジョン放送株式会社

みらチャレ3期生スタートアップDAY（2024年7月）

【事業概要】


　島根県の未来を創る若者の挑戦を後押しし、「主体的に課題を見つけ、さまざまな他者と協働しながら、答えのない課題にも粘り強く向かっていく力」を育み、島根の未来を創るリーダーの育成を目的として、2022年度より活動をスタートした「しまね未来共創チャレンジ事業」（＝通称みらチャレ）。本事業では、島根県内の高校生たちが身近で気になる社会課題やテーマに対し「やってみたいプロジェクト」として、その活動に掛かる支援金最大10万円の支援をするほか、経営者・専門家からのアドバイス、社会人や大学生からのサポートを受けながら、半年間の中でアクションを繰り返し、形にしていくチャレンジを官民一体となって支援しています。



【最終発表会】


［開催日程］2024年12月14日(土)


　　　　　　 9時30分～　　　オープニングセレモニー


　　　　 　 9時55分～　　　各プロジェクトプレゼンテーション


　　　　　　 14時30分～　　　審査結果発表


［会　　場］松江スティックビル（島根県松江市白瀉本町43）　5階交流ホール


［参加人数］16プロジェクト・約40名の高校生


[審　　査] 共創サポーター、特別協賛企業、松江市長



　審査によって、みらチャレＡＷＡＲＤ/準ＡＷＡＲＤ/特別協賛企業賞/松江市長賞/高校生特別賞が選ばれます！



【一般観覧】


最終発表会は教職員・コーディネーター・保護者等の一般の方々の観覧が可能です。


参加費：無料


受付開始：9:10　※途中入退室可能
昼食準備はございませんので、ご持参いただくようお願いします。


観覧希望の方は以下のフォームよりお申込みください。


https://forms.gle/KrZr1EqNQq7x13Gh6



【Youtubeライブ配信】


当日の模様は公式Youtubeチャンネルにてライブ配信します。



■開会セレモニー／プレゼンテーション１.（9：30～）


　https://www.youtube.com/watch?v=dcB0rtoS44k



■プレゼンテーション２.（12：25～）


　https://www.youtube.com/watch?v=XBLM-IQoDrY



■審査結果発表／閉会セレモニー（14：30～）


　https://www.youtube.com/watch?v=4ax75HN9Qmk



主催：一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム　TSKグループ基金さんいん未来縁人


共催：MATSUE起業エコシステムコンソーシアム　松江商工会議所


後援：島根県　島根県教育委員会　松江市



【本件に関するお問い合わせ】 一般財団法人 地域・教育魅力化プラットフォーム（担当：岡部）　


　TEL：0852-61-8866（平日 10:00～18:00）　mail：miraichallenge@c-platform.or.jp