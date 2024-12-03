最大半額！年末大感謝祭セール開催【焼肉冷麺やまなか家オンラインショップ】
株式会社ＫＹコーポレーション
株式会社ＫＹフーズ
『年末大感謝祭』最大半額セール(https://kyfoods.shop/view/category/sale2412)
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【特設ページ】最大半額！年大感謝祭 開催中(https://kyfoods.shop/view/category/sale2412)
開催概要
〈期間〉 2024年12月01日 ～2024年12月31日
株式会社ＫＹフーズ
住所：〒024-0014
岩手県北上市流通センター15番106号 1F
TEL：0197-62-3029
FAX：0197-62-3139