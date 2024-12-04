tabiwa by WESTER にて「tabiwa呉海自カレーきっぷ」を発売します
JR 西日本では、便利でおトクに観光を楽しむことができるツールとして、観光ナビ『tabiwa by WESTER』のサービスを展開しています。
毎月2日に新しいワクワクをお届けする「西の日キャンペーン」に合わせて、12月2日に新しいきっぷ「tabiwa呉海自カレーきっぷ」を発売します。
呉エリアへのご旅行は、おトクで便利な「tabiwa by WESTER」をご利用ください。
１．商品概要
ＪＲ線（呉線：広島～呉間）の周遊パスと「呉海自カレー利用券」がセットになったおトクなきっぷです。
海上自衛隊呉基地に所属する艦艇等で食べられているカレーを呉市内の飲食店7店舗の中から1店舗選んで使える「呉海自カレー利用券」が付いています。
※店舗により定休日が異なりますので、ご購入前にご確認ください。
＜「呉海自カレーきっぷ」に含まれるもの＞
１.広島駅～呉駅間の往復JR乗車券（普通列車）
２.1店舗の「tabiwa呉海自カレー利用券」
２．使用店舗（※画像はイメージです）
NgonVietnamese Restaurant＆Bar
りゅう
港町珈琲店
多幸膳
シーサイドカフェ BEACON
新阪急ホテル「イルマーレ」
新阪急ホテル「カスカード」
３．販売額
おとな 2,220円
こども 1,850円
４．有効期間
１日間
５．発売期間
2024年12月2日～2025年3月30日
※ご利用期間は2024年12月3日～2025年3月31日です。
６. お申込み方法
下記ＵＲＬより、お申込みください。
https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=JK020600&utm_source=WebPress2412&utm_medium=referral&utm_campaign=202412_WebPress2412(https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=JK020600&utm_source=WebPress2412&utm_medium=referral&utm_campaign=202412_WebPress2412)
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