tabiwa by WESTER にて「tabiwa呉海自カレーきっぷ」を発売します

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西日本旅客鉄道株式会社

　JR 西日本では、便利でおトクに観光を楽しむことができるツールとして、観光ナビ『tabiwa by WESTER』のサービスを展開しています。


毎月2日に新しいワクワクをお届けする「西の日キャンペーン」に合わせて、12月2日に新しいきっぷ「tabiwa呉海自カレーきっぷ」を発売します。


呉エリアへのご旅行は、おトクで便利な「tabiwa by WESTER」をご利用ください。



１．商品概要

ＪＲ線（呉線：広島～呉間）の周遊パスと「呉海自カレー利用券」がセットになったおトクなきっぷです。


海上自衛隊呉基地に所属する艦艇等で食べられているカレーを呉市内の飲食店7店舗の中から1店舗選んで使える「呉海自カレー利用券」が付いています。


※店舗により定休日が異なりますので、ご購入前にご確認ください。



＜「呉海自カレーきっぷ」に含まれるもの＞


１.広島駅～呉駅間の往復JR乗車券（普通列車）


２.1店舗の「tabiwa呉海自カレー利用券」



２．使用店舗（※画像はイメージです）



NgonVietnamese Restaurant＆Bar

りゅう

港町珈琲店


多幸膳

シーサイドカフェ BEACON

新阪急ホテル「イルマーレ」

新阪急ホテル「カスカード」


３．販売額

おとな　2,220円　　


こども　1,850円



４．有効期間

１日間






５．発売期間

2024年12月2日～2025年3月30日


※ご利用期間は2024年12月3日～2025年3月31日です。



６. お申込み方法

下記ＵＲＬより、お申込みください。


https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=JK020600&utm_source=WebPress2412&utm_medium=referral&utm_campaign=202412_WebPress2412(https://app.tabi-wester.westjr.co.jp/eticketDetails?ticket_id=JK020600&utm_source=WebPress2412&utm_medium=referral&utm_campaign=202412_WebPress2412)




＜アプリ版はこちらからダウンロード＞



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