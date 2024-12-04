Schneider-Kreuznach Componon-S 50mm F2.8 ″Mマウント改″ 焦点工房オンラインストア限定販売

株式会社焦点工房[画像1: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-c65c0e54bcd568e97fdd-0.jpg ]シュナイダー社（ドイツ）製の産業用レンズ「Componon-S 2.8/50-0018 V-Mount Macro」を、Mマウントに改造した数量限定の希少なレンズです。滑らかに動作する質感の高い金属鏡筒と、産業用途の高い基準を満たした光学性能をお楽しみいただけます。優れた近接撮影性能改造に使用された Componon-S 2.8/50 は、マシンビジョン、プリント基板検査、液晶・有機ELディスプレイの検査などで使用される高解像度の産業用レンズです。従来のレンズが撮影倍率の上昇に伴い光学性能の低下が見られるのに対し、本レンズは撮影倍率1:20から1:1の近接撮影で高い描写性能を発揮するように設計・補正されています。高品質な鏡筒焦点工房（SHOTENブランド）の提携工場の中でも、特に品質に定評のあるOEM工場で、鏡筒の製造とカスタマイズを行っています。加工精度の高さが際立つシルバーの金属鏡筒は、滑らかな操作感とともにクラシックで洗練された外観を備え、所有する悦びを感じさせます。中判センサーもカバーシュナイダー社が公開している Componon-S 2.8/50 のイメージサークルは 43.2mm とされていますが、富士フイルム GFX シリーズや Hasselblad X シリーズの 44×33中判センサーでもケラレを気にせず使用できます。[画像2: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-26314b97cd306ffc0691-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-1d81040cbe431435e91a-8.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-8f4ad6d49a12f795fb0b-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-724ffae216ea2bff46f5-4.jpg ]仕様ライカM焦点距離：50.2mm対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ（イメージサークル：43.2mm）フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型絞り：F2.8-F16絞り羽根：5枚最短撮影距離：0.7mフィルター径：40.5mmサイズ：約Φ53×47mm質量：約187gサンプルフォト[画像6: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-9996658310716f7ce825-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-79bfb59ec58614c49a93-7.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/71960/428/resize/d71960-428-69afe74a748e6ac15fff-7.jpg ]more Samples↓http://stkb.co.jp/info/?page_id=37470▼ 商品ページ[ 焦点工房オンラインストア ]https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002169株式会社 焦点工房"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。-----------------------------------焦点工房オンラインストア：http://www.stkb.jp-----------------------------------焦点工房ホームページ：http://www.stkb.co.jp-----------------------------------焦点工房facebook：https://www.facebook.com/SHOTENKOBO