【茨城県境町】「第２回さかいまち国際児童画展」授賞式を開催。大賞２点、町長賞２点、特別賞１点を選出

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境町役場

令和6年11月30日「第２回さかいまち国際児童画展」授賞式

11月30日（土）第2回さかいまち国際児童画展　授賞式開催


茨城県境町（町長：橋本正裕）では、境町アートのまちづくりの一環として、境町の子どもたちと、町と交流のある海外の国や地域の子どもたちの作品を募集する「さかいまち国際児童画展」を開催しています。
第２回となる今年、2024年7月1日（月）～9月2日（月）まで募集を行い、海外からの応募を含む1,199点の作品が集まりました。


10月に審査が行われ、５名の審査員により大賞２点、町長賞２点、特別賞１点を含む、入選作品を140点選考。11月30日（土）、境町中央公民館において授賞式が開催され、入選者90名とその家族270名が出席しました。


入選作１４０点について、12月18日（水）から来年２月24日（月・振休）までS-Gallery粛粲寶美術館で開催する企画展「第２回さかいまち国際児童画展」にて展示いたします。


「第2回さかいまち国際児童画展」

開催期間：令和６年12月18日（水）～令和７年２月24日（月・祝）


場所：S-Gallery粛粲寶美術館（茨城県猿島郡境町1455-1）


休館日：月曜日・火曜日（祝日は開館）


入場料：無料


主催：茨城県境町


企画：境町アートプロジェクト



第2回さかいまち国際児童画展　入選作


大賞（２点）

第2回さかいまち国際児童画展　大賞

金久保 旭冴（境町）
「ぼくの大すきなせかいのカブト虫とクワガタ虫」






第2回さかいまち国際児童画展　大賞

MARICIA-MAE MCSHANE（ホノルル市）
「Pencil and Paint」






町長賞（２点）



第2回さかいまち国際児童画展　町長賞

橋本 芽依（境町）
「Diversity World」







第2回さかいまち国際児童画展　町長賞

ELIANA TURNER（ホノルル市）


「Night of Japan」






特別賞（１点）

第2回さかいまち国際児童画展　特別賞

稲垣 琳愛（境町）　


「利根川大花火大会」