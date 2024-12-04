【茨城県境町】「第２回さかいまち国際児童画展」授賞式を開催。大賞２点、町長賞２点、特別賞１点を選出
境町役場
令和6年11月30日「第２回さかいまち国際児童画展」授賞式
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、境町アートのまちづくりの一環として、境町の子どもたちと、町と交流のある海外の国や地域の子どもたちの作品を募集する「さかいまち国際児童画展」を開催しています。
「第2回さかいまち国際児童画展」
大賞（２点）
第2回さかいまち国際児童画展 大賞
金久保 旭冴（境町）
第2回さかいまち国際児童画展 大賞
MARICIA-MAE MCSHANE（ホノルル市）
第2回さかいまち国際児童画展 町長賞
橋本 芽依（境町）
第2回さかいまち国際児童画展 町長賞
特別賞（１点）
第2回さかいまち国際児童画展 特別賞
令和6年11月30日「第２回さかいまち国際児童画展」授賞式
11月30日（土）第2回さかいまち国際児童画展 授賞式開催
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、境町アートのまちづくりの一環として、境町の子どもたちと、町と交流のある海外の国や地域の子どもたちの作品を募集する「さかいまち国際児童画展」を開催しています。
第２回となる今年、2024年7月1日（月）～9月2日（月）まで募集を行い、海外からの応募を含む1,199点の作品が集まりました。
10月に審査が行われ、５名の審査員により大賞２点、町長賞２点、特別賞１点を含む、入選作品を140点選考。11月30日（土）、境町中央公民館において授賞式が開催され、入選者90名とその家族270名が出席しました。
入選作１４０点について、12月18日（水）から来年２月24日（月・振休）までS-Gallery粛粲寶美術館で開催する企画展「第２回さかいまち国際児童画展」にて展示いたします。
「第2回さかいまち国際児童画展」
開催期間：令和６年12月18日（水）～令和７年２月24日（月・祝）
場所：S-Gallery粛粲寶美術館（茨城県猿島郡境町1455-1）
休館日：月曜日・火曜日（祝日は開館）
入場料：無料
主催：茨城県境町
企画：境町アートプロジェクト
第2回さかいまち国際児童画展 入選作
大賞（２点）
第2回さかいまち国際児童画展 大賞
金久保 旭冴（境町）
「ぼくの大すきなせかいのカブト虫とクワガタ虫」
第2回さかいまち国際児童画展 大賞
MARICIA-MAE MCSHANE（ホノルル市）
「Pencil and Paint」
町長賞（２点）
第2回さかいまち国際児童画展 町長賞
橋本 芽依（境町）
「Diversity World」
第2回さかいまち国際児童画展 町長賞
ELIANA TURNER（ホノルル市）
「Night of Japan」
特別賞（１点）
第2回さかいまち国際児童画展 特別賞
稲垣 琳愛（境町）
「利根川大花火大会」