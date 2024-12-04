中身はスティックタイプの粉末茶！“笑いの街”・大阪市内の駅に、タバコならぬ『ちゃばこ』の自動販売機が初登場！

株式会社ショータイム[画像1: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-cd896ece29cd7bba8b1a-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-b4f97d65a03aa323024d-1.jpg ] これまでさまざまな鉄道の駅構内などに設置され、お土産として人気を博している『ちゃばこ』の自動販売機が、大阪市内の駅に“初上陸”。廃棄予定だったタバコの自動販売機をカスタムし、装いも用途も新たに生まれ変わったオリジナル自動販売機が、「恵美須町駅」「鶴橋駅」および「なんば駅」に彩りを与えます。[画像3: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-2f32692adbd114326b1d-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-c264f596d433961b9064-15.jpg ] 同自動販売機には、大阪・枚方で160年以上の歴史を誇る「茶通仙 多田製茶」8代目・多田雅典氏がブレンドした大阪ならではのユニークなお茶の他、京都や静岡、鹿児島など日本のさまざまな茶産地のお茶が陳列。さらに、Osaka Metroの車両や路線図をモチーフにしたOsaka Metroコラボパッケージ商品も販売いたします。[画像5: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-6468341ff97d459220c2-3.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-dec1a6b1b681036aa035-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-1576af72c7215f80b93f-5.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-9b43c43f73236d58b9df-11.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-6d8f02080c5f47542d37-11.jpg ] “笑いの聖地”とも呼ばれる大阪で多くのお客さまにお茶を通じて笑顔になっていただくとともに、訪日外国人観光客にも日本茶の魅力や新たな可能性をアピールすることで、お茶業界にも笑顔や活力を与え、日本の茶業を明るい未来へとつなげてまいります。[画像10: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-db7dc50f9e9b5d2419c4-6.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-19b946e73a425403e6b7-8.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-abea87235d839c06cee1-7.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-6f275e9d732b38ceccc8-9.jpg ] 報道関係各位におかれましては、ぜひご取材いただきますようご案内申し上げます。自動販売機設置場所・Osaka Metro堺筋線 恵美須町駅 南改札外（旧売店前）・Osaka Metro千日前線 鶴橋駅 東改札外 （ATM横）・Osaka Metro御堂筋線 なんば駅 南南改札外（トイ自動販売機横）※「恵美須町駅」「鶴橋駅」は12月7日（土）初発より、「なんば駅」は12月14日（土）初発より設置開始※販売時間：初発から終発まで販売商品（3台共通）・大阪ちゃばこ バイタリ・ティー（Osaka Metro限定パッケージ） 税込700円・大阪ちゃばこ バイタリ・ティー 税込700円・大阪ちゃばこ バラエ・ティー 税込700円・京都ちゃばこ 宇治抹茶 税込1,000円・京都ちゃばこ かぶせ煎茶 税込1,000円・京都ちゃばこ 金箔ほうじ茶 税込1,000円・静岡ちゃばこ 深蒸し煎茶 税込500円・静岡ちゃばこ ほうじ茶 税込500円・静岡ちゃばこ 有機玄米茶 税込500円・鹿児島ちゃばこ 抹茶 税込600円・鹿児島ちゃばこ 玄米茶 税込600円・長崎ちゃばこ 抹茶 税込600円・長崎ちゃばこ ほうじ茶 税込600円・福岡ちゃばこ 八女玉露 税込1,000円・熊本ちゃばこ 玉緑茶 税込600円※販売商品は後日変更になる可能性があります。 ちゃばこ(Chabacco)とは？[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OGPuF3a9erA ]「世の中を“茶化”そう。」をコンセプトに誕生した、従来のお茶商品の常識を覆す“笑顔が生まれる”粉末スティック茶。日本各地のお茶の産地で、その土地土地の茶葉＆パッケージの商品がお土産として人気を集めている。水かお湯さえあればいつでもどこでもお茶が味わえる手軽さと品質の高さが特徴。1箱8ティック入り。※『Chabacco(R)︎』及び『ちゃばこ(R)︎』は、株式会社ショータイムの登録商標です。https://chabacco.jp株式会社ショータイムについて[画像14: https://prtimes.jp/i/32092/26/resize/d32092-26-9e1e1f5ed3b44790e1cd-13.jpg ]「地方と世界をつなぎ、地方を未来へつなぐ」を理念に、2015年に設立。全国的に苦境が続くお茶業界において、“次世代顧客の獲得”と“生産者の技能に対する工賃の是正（茶価の向上）”をテーマに掲げ、リーフ茶の商品開発や日本茶の普及活動を実施。お茶業界に新たな舞台や演出、観客を導入（動員）し、今一度お茶業界の“見せ場（ショータイム）”を創出することで、日本各地の茶産地に息づくリーフ茶文化の振興及び未来への継承を目指す。