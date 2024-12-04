ＹＫＲ medical labo株式会社「日本総合健診医学会第５３回大会」出展のお知らせ

YKR medical labo 株式会社

YKR medical labo 株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐藤達也）は、2025年1月31日（金曜日）～2月1日（土曜日）に、継往開来~エビデンスと経験を受け継ぎ新しい時代の総合健診を切り開く~をテーマとした「日本総合健診医学会第53回大会」に初出展いたします。

■出展内容

健診に特化した遠隔画像診断支援サービス「Radi-Dock」について

日本総合健診医学会第53回大会

展示会公式サイト：開催概要 | 日本総合健診医学会 第53回大会(https://www.shuwa-asc.com/jhep2025/summary/)

会 期：2025年1月31日（金曜日）～2月1日（土曜日）

会 場：グランドニッコー東京ベイ舞浜(https://tokyobay.grandnikko.com/)

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-7

入 場：本展示会は来場事前登録制です

ブースナンバー：２５（総合受付会場内）

■本ページに関するお問い合わせ先

会社名：YKR medical labo 株式会社

本社所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄一丁目14-15 RSビル4階

URL ：https://ykr-medical.jp/

電話：050-5810-5020（平日 9時～17時）

e-mail：sales@ykr-medical.jp

お問合せフォーム：https://ykr-medical.jp/contact/