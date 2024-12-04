LEMONADE by Lemonica 全店舗にてTVアニメ「ハニーレモンソーダ」とのコラボ開催決定！
株式会社レモネード・レモニカ（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：長江 国輝）は、2025年[1月10日（金）]より国内に56店舗ある「LEMONADE by Lemonica」全店舗で、同月にフジテレビ「+Ultra」他にて放送がスタートするTVアニメ「ハニーレモンソーダ」とのコラボの開催を決定いたしました。
【レモネード・レモニカ×ハニーレモンソーダ コラボドリンクメニュー】
■ハニーレモンソーダ 600円 (税込)
フレッシュレモンから作る自家製レモネードショットと甘いコクのあるはちみつが絡まり合う優しい甘さのレモネード。
レモンスライスの爽やかな香りと、飲んだ後にふわりと広がるバニラのフレーバーがアクセントです。
■メニュー特典
特別デザインのスリーブ配布期間：1月10日(金)～2月6日(木)
※特別デザインのスリーブは無くなり次第終了となります。
公式サイト：https://lemonade-by-lemonica.com/
公式X：https://x.com/Lemonica_jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/lemonade_by_lemonica/
TVアニメ『ハニーレモンソーダ』
2025年1月8日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて毎週水曜24:55～放送
※放送時間は変更となる場合がございます。
STAFF
原作：村田真優 （集英社「りぼん」連載）
監督：錦織博
アニメーション制作：J.C.STAFF
製作：ハニーレモンソーダ製作委員会
CAST
石森羽花：市ノ瀬加那
三浦 界：矢野奨吾
ほか
公式サイト： honeylemon-anime.com
公式X：@honeylemon_an
アニメ公式TikTok：honeylemon_an
ハッシュタグ： #ハニレモアニメ
(C)村田真優／集英社・ハニーレモンソーダ製作委員会