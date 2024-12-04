株式会社大丸松坂屋百貨店和洋スイーツ７２店舗！手土産ベスト５１位〈Ｎ.Ｙ.Ｃ.ＳＡＮＤ〉ＮＹ.キャラメルサンド（８個入） １,２９６円２位〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉バターステイツクッキー ４種（８個入り） １,２９６円３位〈ねんりん家〉マウントバームしっかり芽（１山） １,８３６円４位〈とらや〉小形羊羹（１０本入） ３,４５６円５位〈麻布かりんと〉かりんといろは（２４個入） １,２９６円[画像1: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-cfeec5ae771497aa9bc5-0.jpg ]日持ち２日以内 生菓子ベスト５１位〈満願堂〉芋きん（１個） １５１円２位〈舟和〉芋ようかん（５本入） ８６４円（約３６万本）３位〈鎌倉五郎本店〉和菓子屋のモンブラン～小波～（１箱） １,１８８円（約７万箱）４位〈バターステイツｂｙ銀のぶどう〉チーズケーキかご盛り白らら １,４０４円（約２万８千個）５位〈グラマシーニューヨーク〉グラマシーニューヨーク（１個） ６９１円（約２万３千個）販売個数約７８万９千個[画像2: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-cd3a3a7d1bb3c721a41c-1.jpg ]指名買い！あんこスイーツベスト５１位〈とらや〉小型羊羹（１本） ３２４円２位〈中里〉揚最中（１個） １８６円（約２３万個）３位〈森幸四郎〉森幸四郎のどらやき（１個） ２３７円（約２２万７千個）４位〈銀座あけぼの〉姫栗もなか（１個） １６２円（約７万６千個）５位〈叶匠壽庵〉栗山家（１個） ２９１円（約５万２千個）販売個数約８２万５千個[画像3: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-41e4c39dbea6ace301cc-2.jpg ]数えてみました！お弁当品数ベスト５１位〈なだ万厨房〉匠の膳 ２,６１９円２位〈亀戸升本〉季節替り弁当 １,６７４円（１８種類）３位〈美濃吉〉京の味わい ２,１６０円（１７種類）３位〈日本橋弁松総本店〉箱弁折詰（白飯） ２,２６８円（１７種類）３位〈おこわ米八〉たっぷり野菜とチキンの和風黒酢弁当 １,１７９円（１７種類）２２種類[画像4: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-d59dab375cc2b0b58193-3.jpg ]５店舗約３００種類以上！ベーカリーベスト５１位〈木村家〉酒種 桜 ２２０円２位〈メゾンカイザー〉クロワッサン ３１９円（約３万９千個）３位〈ポール・ボキューズ ベーカリー〉ゴーダチーズ・フランス（１／２） ４６４円（約３万８千個）４位〈銀座木村家〉酒種 小倉 ２２０円（約３万３千個）５位〈ＰＡＵＬ〉クロワッサン ３５６円（約３万２千個）販売個数約４万個[画像5: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-1ea16f4ea1d413ccdd8c-4.jpg ]年間延べ１０００種類！お弁当販売数ベスト５１位〈創作鮨処タキモト〉ドリームプリティミルフィーユ １,６９５円２位〈平島〉具だくさん海鮮ちらし １,１９０円（約３万個）３位〈イーション〉ハンバーグ＆牛サガリの御膳 １,１９０円（約２万５千個）４位〈金子半之助〉上天丼弁当 １,３００円（約１万８千個）５位〈柿安牛めし〉黒毛和牛 牛めし １,４００円（約１万７千個）販売個数約４万６千個[画像6: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-f389e10ea4a59e112016-5.jpg ]知りたい！お菓子以外の東京みやげベスト５１位〈まい泉〉ヒレかつサンド（６切入） ８９１円２位〈西洋銀座〉牛フィレ肉のカツサンド １,４９０円（約１万６千個）３位〈崎陽軒〉真空パックシウマイ（１５個入） ６６０円（約１万４千個）４位〈創作鮨処タキモト〉よくばり一本巻 １,８６５円（約１万個）５位〈鈴廣かまぼこ〉焼きぼこ バラ ２１６円（約９７００個）販売個数約１万７千個[画像7: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-25d6e2ecc1806d596992-6.jpg ]１０のカフェからエントリー カフェランチベスト５１位１０階〈茶寮 都路里〉茶々セット ２,５７４円２位５階〈ブルディガラカフェ〉フレンチトーストプレーン １,１００円（約４１００食）３位５階〈ブルディガラカフェ〉本日のパスタ １,７６０円（約４千食）４位８階〈イノダコーヒ〉スパゲティ イタリアン（トマトソース） １,３２０円（約３９００食）５位７階〈カフェ英國屋〉シーフードドリア １,３００円（約３２００食）販売数約５千食[画像8: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-c8cc4e34a86d07a48a92-7.jpg ]カフェ コーヒーベスト５１位８階〈イノダコーヒ〉アラビアの真珠 ８５０円２位７階〈カフェ英國屋〉ブレンドコーヒー ８８０円（約９千杯）３位５階〈ブルディガラカフェ〉珈琲 ８８０円（約８５００杯）４位８階〈イノダコーヒ〉アイスコーヒー ８５０円（約８２００杯）５位４階〈タリーズコーヒー〉アイスコーヒー ４２０円（約８１００杯）販売数約１万５千杯[画像9: https://prtimes.jp/i/5342/2150/resize/d5342-2150-7a336209de1e27097809-8.jpg ]※価格は全て税込です。