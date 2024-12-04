モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」『ポケットモンスター』の北欧柄デザイン第2弾　「ピカチュウ」・「コダック」・「ポッチャマ」が新登場！

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1362/resize/d9971-1362-9038a90e426f877d2922-0.jpg ]■『ポケットモンスター』から人気の北欧柄の新デザインが登場！2023年11月の発売以来、モダンであたたかな雰囲気とシンプルなモチーフが人気の『ポケットモンスター』北欧柄から第2弾デザインを展開します。新登場となる「ピカチュウ」・「コダック」・「ポッチャマ」を含む全5種類のデザインを展開します。どのデザインも、暮らしの中にも溶け込みやすく、日本でも人気が高いモダンな北欧柄とポケモンがマッチした、大人かわいいデザインになっています。生活空間やファッションの中で人気の高まっている北欧デザインは、持ちやすく、いろいろなファッションにも合わせやすいアートです。ポケモンとシンプルであたたかい雰囲気の北欧柄が融合したスマホケースと AirPodsケースで、モバイルライフを楽しみましょう。■製品情報・製品名 ：ポケットモンスター/ポケモン iFace First Classケース・価格 ：3,800円（税込4,180円） ・デザイン ：北欧/ピカチュウ、北欧/コダック、北欧/ポッチャマ、北欧/モクロー、北欧/ミミッキュ・対応機種 ：・iPhone15、14、13、SE第2世代/第3世代、8、7： 北欧/ピカチュウ、北欧/コダック、北欧/ポッチャマ ・iPhone15 Pro、Google Pixel 8a：北欧/モクロー、北欧/ミミッキュ、北欧/ポッチャマ・予約開始日：2024年12月5日（木）AM8時～・発売日 ：2024年12月上旬 ※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。・販売場所 ：公式オンラインストア https://jp.iface.com/tech/products/case_firstclass_pokemon?id=41-975206 他Hamee公式オンラインストア及びフラッグシップストア「iFace 原宿店」などiFace取扱店 ※機種によって取り扱いが無い場合がございます。■製品特長〇耐衝撃性とデザイン性を兼ね備えたFirst Classシリーズくびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすく操作時の安定感が増します。また、ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護します。さらにファッション感覚で楽しめる、ショルダーストラップやリングストラップが装着可能なストラップホールが付き、ワイヤレス充電も可能です。[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1362/resize/d9971-1362-d153b17a2b9f953fdfcc-0.jpg ]■製品情報・製品名 ：ポケットモンスター/ポケモン iFace First Class AirPodsケース・価格 ：3,000円（税込3,300円） ・デザイン ：北欧/ピカチュウ、北欧/コダック、北欧/ポッチャマ・対応機種 ：AirPods Pro(第2/1世代)・予約開始日：2024年12月5日（木）AM8時～・発売日 ：2024年12月上旬 ※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。・販売場所 ：公式オンラインストア https://jp.iface.com/products/airpods_firstclass_pokemon?id=41-975381 他Hamee公式オンラインストア及びフラッグシップストア「iFace 原宿店」などiFace取扱店■製品特長〇スマホケース用と同じ素材で持ち歩きに便利なカラビナ付き「iFace First Classスマホケース」と同じ素材のTPUとポリカーボネートで作られているので耐衝撃性もばっちりです。また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きです。不意の落下も防ぐことができますので安心してお使いいただけます。[画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1362/resize/d9971-1362-2ccaa474099b06620555-0.jpg ]■iFace（アイフェイス）（https://jp.iface.com/）について[画像4: https://prtimes.jp/i/9971/1362/resize/d9971-1362-1eb85ba76e80507f2172-3.jpg ]「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。世界累計販売個数は2,900万個。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。■iFace 日本公式SNSアカウントX(旧Twitter)（@iface_jp） ：https://twitter.com/iface_jpInstagram（@iface_jp） ：https://www.instagram.com/iface_jp/Facebook（@iface.jp） ：https://www.facebook.com/iface.jp/LINE@（@iface_jp） ：https://page.line.me/iface_jpYouTube（iFace日本公式チャンネル）:https://www.youtube.com/c/iFace_jp■オンライン販売店舗iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com/Hamee公式オンラインストア：https://www.strapya.com/Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051他 Hamee運営ECストアにて販売■関連メディアHameefun：https://hameefun.jp/■会社概要会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）設立 ：1998年5月代表者 ：代表取締役社長 水島 育大所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL ：https://hamee.co.jp