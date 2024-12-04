ファッションショー×ミュージカルの新作書下ろし！激嬢ユニットバス10周年記念公演 上演決定！

ロングランプランニング株式会社カンフェティにてチケット発売中http://confetti-web.com/@/CharmedbyTWIGGY公式ホームページhttps://ameblo.jp/gekijyounitbath/[画像1: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-69a486e0fdb25ae431fa-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-580a199793b02718664f-0.jpg ]激しいお嬢(＝女優)からなる演劇ユニットとして2014年に旗揚げした激嬢ユニットバスが、今年で結成10年となりました。10年の節目に、そしてこれからの10年のために、決意を新たにファッションショーとミュージカルを掛け合わせた新作書下ろしの作品をお届けします。作・演出には、バレエエンターテインメントカンパニー「Colorpointe」代表のHink、今年令和に誕生し、新たな野外テント演劇集団として注目を集めた「深海洋燈」代表の申大樹を迎えます。バレエエンターテインメントとアングラが融合する、ミュージカルの域をも超えた本作品に是非ご期待ください！どんな服を着てもいい、どんなファッションを選んでもいい。決めるのは、あなたの個性だから。あなた自身が輝くために、選んで生きていきましょう！あらすじ毎日ケンカに不真面目でパッとしないバーレスク「レズリー」。ある日、ママが薬物所持で捕まった！？借金まみれの店が潰れるのは時間の問題。路頭に迷うレズリーのダンサーたち。一方、「野バラ国際服飾学園」のおちこぼれグループ4人組は、校長から4年に1度開催されるワールド・ファッションコンテスト『天下一バラ美祭』で優勝することができなければ全員退学と通告される。しかも条件は、その場にたまたま居合わせたレズリーのダンサー"リリカ"をモデルとして起用すること。個人主義で個性もバラバラの彼女たちが1つのチームとしてステージを創り上げることなど出来るのか、、、？はたまた優勝することはできるのか？！ファッションショーとミュージカルを掛け合わせた激しい女たちのショーケース！出演[画像3: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-7696245faad31a47a2b3-12.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-064c5eeb7967c1a5ac9f-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-dbc1cd2908aab46f40c4-2.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-5635ee279a4b13c7b6ce-2.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-ab03102d2b1767d04d22-2.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-cae8022e56295acff6fb-2.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-bb3a89b1a54bce2d19a7-2.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-3d40cdea3a6b9aed6b79-2.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-d43a08dbe263024ddffe-2.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-b909922be4b3289f235a-2.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-18dc09054535aa678651-2.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-2ddb8cb7f9a0e7bc6a8e-12.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-3c77e203dc37620284ec-12.jpg ][画像16: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-ebea06d574825861adac-12.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-803bff23de4c9d40a656-12.jpg ]公演概要 激嬢ユニットバス 10周年記念公演ファッションショー＆ミュージカル『Charmed by TWIGGY』公演期間：2024年12月25日 (水) ～ 2024年12月29日 (日)会場：中野ウエストエンド・スタジオ（東京都 中野区 新井 5-1-1）■出演者関根麻帆／山田ひとみ（劇団1980）／井口香／伊原夏菜（破天航路）手塚早愛／Sena（Colorpointe）／水野ちえり／Soran（Colorpointe）Rion（Colorpointe）／柏原音夢 傳田圭菜（激嬢ユニットバス）＜日替わりGuest＞オクトウミユ（乙女会歌劇団）／Hink（Colorpointe）／史椛穂（深海洋燈）／佐藤梟＜日替わりGuest出演回＞12月25日(水) 19:00：オクトウミユ（乙女会歌劇団）12月26日(木) 14:00：オクトウミユ（乙女会歌劇団）12月26日(木) 19:00：佐藤梟12月27日(金) 14:00：Hink（Colorpointe）12月27日(金) 19:00：史椛穂（深海洋燈）12月28日(土) 14:00：佐藤梟12月28日(土) 19:00：史椛穂（深海洋燈）12月29日(日) 14:00：Hink（Colorpointe）■スタッフ作・演出：Hink（Colorpointe）／申大樹（深海洋燈）劇中音楽作曲・音響：加藤一博（深海洋燈）振付・ステージング：小野麻里子／Hink(Colorpointe)制作：傳田圭菜企画・製作：激嬢ユニットバス■公演スケジュール2024年12月25日(水) 19:002024年12月26日(木) 14:002024年12月26日(木) 19:002024年12月27日(金) 14:002024年12月27日(金) 19:002024年12月28日(土) 14:002024年12月28日(土) 19:002024年12月29日(日) 14:00※各回、受付開始は開演の1時間前。開場は開演の30分前。■チケット料金激祝チケット：6,500円 ※非売品ブロマイド+優先入場整理券付一般チケット：4,500円学生チケット：3,500円（全席自由・税込）✿ご入場順のご案内✿最優先整理券（先行予約） ↓優先整理券（一般激祝チケット） ↓通常整理番号（一般チケット） ↓学生チケット※先行予約以外の整理番号は当日受付開始時間より配布します※学生チケットは、当日学生証をご提示いただく場合がございます団体概要激嬢ユニットバスとは激しいお嬢(=女優)からなる演劇ユニットとして2014年に旗揚げ。 毎公演違う脚本・演出家を招き、1つのカラーに染まらず、 様々な演劇ジャンルに挑戦し、“Nake.D”をモットーとするプロデュース団体。Nake.D (ネイキッド) とは 裸の意。 ヌードとは違い、むき出しの意味を持つNaked。激嬢ユニットバス主宰の傳田圭菜が、 役者として大切にしたい事～ありのままの自分を表現すること 心・感情をむき出し・裸にすること～をモットーに掲げた、己をさらけ出して舞台上で生きる作品づくりを目指す。[画像18: https://prtimes.jp/i/13972/2858/resize/d13972-2858-dddd2c4e7688e70a0925-17.jpg ]