小嶋陽菜がプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」よりホリデーコフレ第二弾としてROSE BLANCHEの香りのヘアパフュームが限定で登場。

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、ホリデーコフレ第二弾として“HOLIDAY ROSE BLANCHE CAN BOX”を2024年12月6日(金)より販売開始いたします。

先日発売したホリデーコフレ第一弾は、冬の寒い季節に特に纏いたくなる“PINK SUEDE”の香りのセットをご用意いたしました。Her lip to BEAUTYの中でも特にご好評いただいているフレグランスアイテムから、第二弾は日々の新たなチャプターを輝かせる優しい光に包まれたような“ROSE BLANCHE”の香りのセットが登場いたします。

<大人気のヘアパフュームから“ROSE BLANCHE”の香りが登場>

発売以降、ネットや店頭でも一時欠品になるほどご好評をいただいている人気アイテム「ヘアパフューム」から待望の新しい香りがホリデーコフレ限定で登場いたします。髪にうるおいとなめらかな手触りをもたらしながら、ブランドで愛されてきたROSE BLANCHEの香りをふんわりと纏えます。

Hair Perfume - ROSE BLANCHE - ※限定アイテム

ROSE BLANCHEとは:

エレガントな爽やかさがあり、うっとりするほどロマンティックな甘さや深みを感じさせるノートは、ヴィーナスのような光を放つ女性そのもの。ローズブランシュの香りはHer lip toの描く“LOVE・ GRACE ・CHARM”の象徴。

混沌とした世界に舞い落ちる白い花びら。

日々の新たなチャプターを輝かせる優しい光に包まれたような香りです。

穢れを知らないピュアなホワイトローズペタルが軽やかに香るトップ。

センティフォリアローズの華やかで芳醇な甘い香りに、エレガントな爽やかさと瑞々しい香気のラベンダーがまじり合うミドル。

アガーウッドの奥深いスモーキーさとシストローズのアンバーグリスやムスクを思わせる甘さと薫香。時間が経つに連れ深く洗練されていく香調です。

<TOP>フィトンチッド、ホワイトローズペタル、シチリアレモン

<MIDDLE>センティフォリアローズ、ラベンダー、ガーデニア

<LAST>シストローズ、アガーウッド、フローラルムスク

<ホリデームードが高まる遊び心ある缶BOXでご用意した特別なセット>

セットでご用意するのは同じ香りのロールオンタイプのパフュームオイル。持ち運びしやすいスリムなサイズで、デコルテや手首に直接ロールオンしてお楽しみいただく他、ネイルオイルとしてもご使用いただけます。

2点のフレグランスアイテムをクッキー缶のような遊び心溢れるPOPな缶BOXでご用意し、心弾むホリデームードを演出。オリジナルのメッセージカード付きなので、ご自身用としてはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。

Roll-on Perfume Oil - ROSE BLANCHE - ※現品サイズ

オーガニック成分のホホバオイル*1とシアバター*2を配合し、やさしい使い心地を実感しながら、外出先でもさりげなくエレガントに香りを纏うことができます。

1ホホバ種子油 2シア脂

HOLIDAY CAN BOX ※限定アイテム

まるでクッキー缶のような遊び心溢れるPOPな缶BOX。コスメなどの収納としてもお使いいただけます。



<商品概要>

商品名: HOLIDAY ROSE BLANCHE CAN BOX

価格:12,600円(税込)

セット内容:

・Hair Perfume - ROSE BLANCHE - 1個[限定アイテム]

・Roll-on Perfume Oil - ROSE BLANCHE - 1個[現品]

・HOLIDAY CAN BOX

公式オンラインストア発売開始日:2024年12月6日(金)19時

店舗発売開始日:2024年12月6日(金)

購入サイト:https://herlipto.jp/products/beauty-2240023044990

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥ ビューティ)とは

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。

