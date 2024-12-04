年末は感謝を込めて！！『タンとホルモンが旨い店！焼肉ほるたん屋』氷結無糖レモンサワーが何杯飲んでも税込９9円！とってもお得な２６日間をお楽しみ下さい‥
赤字覚悟の感謝祭
タンとホルモンが旨い店！焼肉ほるたん屋は、今年もたくさんのお客様に新鮮なホルモンとジューシーな牛タン、国産黒毛牛カルビを楽しんで頂く事ができました。
そこで、ほるたん屋よりお客様に感謝の気持ちを込めて、2024年12月2日(月)～27日(金)の26日間限で何杯飲んでも税込99円！氷結無糖レモンサワー祭りを開催します♪
年末の忙しさをお得なホルモン、タンと「氷結無糖レモンサワー」で乗り切りましょう！！
- 感謝祭概要
販売期間 2024年12月2日(月)～12月27日(金)の26日間
販売店舗 ほるたん屋全店
対象商品 氷結無糖レモンサワー
ご予約はこちら(https://shop.amiyakitei.co.jp/all/?brands=%E3%81%BB%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%93%E5%B1%8B)
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ほるたん屋のこだわり
ほるたん屋ではお客様の笑顔と特別なお時間を過ごして頂く為に、こだわりを持っております。
新鮮さにこだわり
新鮮なホルモンを丁寧に下ごしらえ。
臭みが無く味わい深いプリップリのホルモンをご提供しています。
牛タンは注文が入ってから店内で一人前ずつカットします。
極鮮生タン
コスパ抜群
新鮮なホルモンが大ボリュームで280円(税込308円)～
店内カットの牛タンが580円（税込638円）～
黒毛和牛カルビが590円（税込649円）～
※一部店舗価格が異なります
ほるたん屋名物とんちゃん
株式会社あみやき亭について
会社名：株式会社あみやき亭
所在地：愛知県春日井市如意申町5丁目12番地8
代表取締役社長：宮崎 卓也
設立：1995年6月22日
URL：http://www.amiyakitei.co.jp/index.html
ブランド：あみやき亭/あみやき亭Plus/感激どんどん/ほるたん屋/かるび家/焼肉スエヒロ館/レストランスエヒロ館/ブラックホール/ホルモン青木/杉江商事/ニュールック/美濃路/みの路/感動の肉と米/楽市/すしまみれ/ダイニング/イタリアンレストラン/ふふふ/直売市/百名山/喜楽