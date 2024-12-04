ゴルフの常識を変える！『スクエアゴルフホームエディション』日本発売！
1. スクエアゴルフ ホームエディション
スクエアゴルフホームエディションは、初心者からプロゴルファーまで全てのゴルフ愛好家に対応する次世代シミュレーションゴルフ製品。室内外での使用が可能でリアルなプレイ体験とリアルなグラフィックで再現した世界の有名なコースで全世界のプレイヤーとオンライン対戦を楽しめる。
2. 主な特徴
＜正確な測定と分析＞
超高速カメラ「モーションビジョン技術」により正確なゴルフショットの分析を提供
・測定項目：ボール速度、スピン、方向、スイングパス、アタックアングル
・正確なフィードバックとバーチャルスイングサポート機能
＜コンパクトでポータブル＞
・本体サイズ：65mm × 65mm × 188mm
・500mlペットボトル以下のコンパクト設計
＜長時間バッテリー＞
・6000mAhバッテリーで8時間使用可能
・18ホールのラウンドも時間を気にせずプレイ可能
＜多様なデバイスとの簡単連携＞
・ Bluetooth対応で Android、 iOS、Windows PCと簡単接続
3. 利用シーンと用途
・室内や屋外での練習
・家族や友人とゲームプレイ
・ゴルフ練習場での本格練習
4. コストパフォーマンス
・高性能・高品質の製品構成
※セット内容：ローンチモニター、リモコン、ゴルフボール、電源ケーブル、クラブ計測用ステッカー、バッテリー、スイングスティック（計7点）
5. 詳細機能と特許技術
・国内外で特許取得済みの3次元映像解析時術を採用
・専用アプリと接続してスイングデータを記録・分析し、スキル向上サポート
6. 購入・お問い合わせ
ご購入は『スクエアゴルフ ホームエディション』公式販売店で！
Amazon購入ページ＞＞(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95-SQUARE-GOLF-%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%B7%B4%E7%BF%92%E6%A9%9F/dp/B0D2KRM9VJ/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.LvoGswQDCoHo7YcGlHVWfg.Zh491M_-UplqQ6pwjHDsMeOcoFFomQugr7zY9AuQczQ&dib_tag=se&m=A1S33A9AZRGE19&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&qid=1732771432&s=merchant-items&sr=1-1)
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【製品に関するお問い合わせ】
noelshop30@gmail.com
【製品の紹介】
この動画を見ればスクエアゴルフホームエディションの
すごさがわかる！
YouTube動画を見る＞＞(https://www.youtube.com/watch?v=J8dJ1u7CNv4)