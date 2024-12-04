配線革命！コネクタを自由自在に曲げて固定できるCAT6A LANケーブルを12月4日に発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、カテゴリ6A コネクタ曲げ固定 ツメ折れ防止LANケーブル 上下左右固定 コネクタ屈曲 フレキシブル 30cmから5mまでの「500-LAN6ABEシリーズ」を発売しました。
おすすめポイント
・コネクタを曲げて固定できる
・10Gbpsで超高速通信に対応
・直径3mmの極細ケーブル
掲載ページ
カテゴリ6A コネクタ曲げ固定 ツメ折れ防止LANケーブル 上下左右固定 コネクタ屈曲 フレキシブル 30cm
型番：500-LAN6ABE-003BL 販売価格：864円（税抜）～
https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/500-LAN6ABE
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XSzXHkIhy1w ]
●自由自在な角度調整で配線革命！曲げて固定できる新発想LANケーブル
コネクタ部を上下左右に曲げて固定できるため、狭いスペースや複雑な配線にも簡単に対応。サーバールームやデスク周りの整理が格段に楽になります。しかも内部に補強材を追加しているため、曲げても安心して使用可能。
●10Gbpsの超高速通信
次世代の高速通信規格、10ギガビット・イーサネット（10GBASE-T）に対応したカテゴリ6A規格のLANケーブル。広い伝送帯域500MHzを誇り、高速で安定したデータ通信を実現します。
●細くて柔らかい直径3mmの極細ケーブル
直径3mmの極細仕様で、狭いスペースでもスッキリ配線可能。しかも柔らかいより線仕様のため、ケーブルを自在に動かせます。
●ツメ折れ防止の安心コネクタ
ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しているので、安心して繰り返し使用できます。頻繁に抜き差しが必要なシーンでも長持ちし、耐久性抜群。
サンワダイレクト各店掲載ページ
サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）
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Cat6A LANケーブルの商品一覧を見る
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サンワダイレクト
社名 ：サンワサプライ株式会社
サイト名：サンワダイレクト
設立 ：昭和26年(1951年)
本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１
本店 ：東京都品川区南大井６-５-８
展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階
：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階
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