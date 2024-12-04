配線革命！コネクタを自由自在に曲げて固定できるCAT6A LANケーブルを12月4日に発売

写真拡大 (全15枚)

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、カテゴリ6A コネクタ曲げ固定 ツメ折れ防止LANケーブル 上下左右固定 コネクタ屈曲 フレキシブル 30cmから5mまでの「500-LAN6ABEシリーズ」を発売しました。



おすすめポイント


・コネクタを曲げて固定できる


・10Gbpsで超高速通信に対応


・直径3mmの極細ケーブル



掲載ページ


カテゴリ6A コネクタ曲げ固定 ツメ折れ防止LANケーブル 上下左右固定 コネクタ屈曲 フレキシブル 30cm


型番：500-LAN6ABE-003BL　販売価格：864円（税抜）～


https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/500-LAN6ABE




[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XSzXHkIhy1w ]


●自由自在な角度調整で配線革命！曲げて固定できる新発想LANケーブル
コネクタ部を上下左右に曲げて固定できるため、狭いスペースや複雑な配線にも簡単に対応。サーバールームやデスク周りの整理が格段に楽になります。しかも内部に補強材を追加しているため、曲げても安心して使用可能。







●10Gbpsの超高速通信
次世代の高速通信規格、10ギガビット・イーサネット（10GBASE-T）に対応したカテゴリ6A規格のLANケーブル。広い伝送帯域500MHzを誇り、高速で安定したデータ通信を実現します。





●細くて柔らかい直径3mmの極細ケーブル
直径3mmの極細仕様で、狭いスペースでもスッキリ配線可能。しかも柔らかいより線仕様のため、ケーブルを自在に動かせます。





●ツメ折れ防止の安心コネクタ
ツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用しているので、安心して繰り返し使用できます。頻繁に抜き差しが必要なシーンでも長持ちし、耐久性抜群。







サンワダイレクト各店掲載ページ


サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6ABE-003BL
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6ABE-005BL
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6ABE-01BL
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6ABE-02BL
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6ABE-03BL
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/500-LAN6ABE-05BL


サンワダイレクト楽天市場店


https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe/


サンワダイレクトYahoo!ショッピング店


https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe-003bl.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe-005bl.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe-01bl.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe-02bl.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe-03bl.html
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/500-lan6abe-05bl.html


サンワダイレクトau Pay マーケット店


https://wowma.jp/item/717663472
https://wowma.jp/item/717663473
https://wowma.jp/item/717663474
https://wowma.jp/item/717663475
https://wowma.jp/item/717663476
https://wowma.jp/item/717663477


サンワダイレクトAmazon店


https://www.amazon.co.jp/dp/b0dp3y8knr
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dp3yvvvt
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dp3xrlxr
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dp3z8yfb
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dp3z2cdb
https://www.amazon.co.jp/dp/b0dp3z739r



サンワダイレクト関連商品掲載ページ


Cat6A LANケーブルの商品一覧を見る


https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001007040014


LANケーブルの選び方


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-lancbl.html?cate=cat6a_lan_under_ttl LANケーブルの比較表


https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/lancbl/hikaku.html?cate=cat6a_lan_under_ttl



サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS


サンワダイレクト 公式ホームページ


https://direct.sanwa.co.jp


サンワダイレクト公式X(旧Twitter)


https://twitter.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式Instagram


https://www.instagram.com/sanwadirect


サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル


https://www.youtube.com/user/sanwadirect/


サンワダイレクト公式LINEアカウント


https://page.line.me/?accountId=jgl3920e





サンワダイレクト


社名　　：サンワサプライ株式会社


サイト名：サンワダイレクト


設立　　：昭和26年(1951年)


本社　　：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１


本店　　：東京都品川区南大井６-５-８


展示場　：東京都港区芝大門２-２-２　芝大門サンワビル ９階


　　　　：大阪府淀川区宮原４-５-３６　ONEST新大阪スクエア １０階


業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い


■お問い合わせ


サンワダイレクト


TEL　　 ：086-223-5680


FAX　　 ：086-223-5123


E-Mail　 ：direct@sanwa.co.jp


※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。


仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。