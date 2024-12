「KING OF TIME」が「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」勤怠管理システム部門にて2つの賞を受賞

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ (本社:東京都港区、代表取締役:家崎 晃一) が提供する

「KING OF TIME(キングオブタイム)」は、スマートキャンプ株式会社(以下「スマートキャンプ」)が主催する「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」勤怠管理システム部門で「Good Service」「営業担当の印象No.1」に選出されました。

<BOXIL SaaS AWARDとは?>

「BOXIL SaaS AWARD(ボクシル サース アワード)」は、SaaS(※1)比較サイト「BOXIL SaaS(ボクシル サース)」を運営するスマートキャンプが、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。今回の「BOXIL SaaS AWARD Winter 2024」は、2023年10月1日~2024年9月30日までの1年間に「BOXIL SaaS」上へ新たに投稿された口コミ約13,000件をもとに審査しています。今回「KING OF TIME」は「Good Service」「営業担当の印象No.1」を受賞いたしました。

<Good Serviceとは>

「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対して与えられる称号です。

<営業担当の印象No.1とは>

「営業担当の印象No.1」は、「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して与えられる称号です。



<『KING OF TIME』へのお客様の声 ※BOXIL SaaS掲載の口コミより一部抜粋>

「勤怠管理でやりたいことは全てできました。」

(1)コスト ・単価が抑えられている。 ・固定部分がなく、完全従量制。 ・トータル的に、他社比較でコストパフォーマンスが良好。 (2)カスタマイズ ・通常考えられることは全て対応可能。 ・設定変更が簡単。 ・設定変更が難しい場合があるが、サポートが充実しているので問題ない。

「クラウド型なのに設定の幅が広い」

多様な勤務体系に対応できるよう設定の種類が多く、柔軟に対応できる。また、設定のサポートも手厚く、必要な情報以上に操作方法を説明してくれるため、設定をスムーズに進めることができた。

「勤怠管理が楽々!人事担当も笑顔」

KING OF TIMEは、中小企業の勤怠管理に特化したシステムとして非常に使い勝手が良いと感じています。特に、シフト制の企業にとって、従業員ごとの勤務時間を柔軟に設定できる点が魅力です。また、休暇管理機能も充実しており、人事担当者の業務負担を軽減してくれます。

■【KING OF TIME】について

KING OF TIMEは導入企業数58,000社以上、利用ID数3,700,000人以上(2024年10月時点)の実績を持つ市場シェアNo.1(※2)のクラウド勤怠管理・人事労務・給与・データ分析システムです。

「KING OF TIME」では出退勤の打刻をPC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェック連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで行うことができます。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。

また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただくことができ、バックオフィスの一元管理を実現できます。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のこと

※2 シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

資本金:860,661千円(2024年1月時点)

設立:2001年11月

所在地:〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト:https://www.h-t.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL:03-4577-9567

メール:https://www.kingoftime.jp/contact/

