【長野】木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS2025年1月12日（日）追加出演DJが決定！

株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)は、SBCリゾート木島平と株式会社MUSIC CIRCUSが2025年1月12日(日)スノーリゾート ロマンスの神様にて開催する、音楽イベント「木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS」の追加出演DJを発表いたします。

特設サイト:https://snowlovers.jp

DAIKI( DJ & Producer )

世界三大フェスティバルの1つであるEDC国内初開催で8万人を動員したメインステージに日本人DJとして抜擢され国内だけにとどまらずワールドワイドな活動をしていているDJ & ProducerであるDAIKI。楽曲制作プロデューサーとしても活動し、世界最大級のダンスミュージックダウンロードサイトBeatportで自身の楽曲『Make Some Noise』がElectro Houseチャートで2位にランクイン。

数々の国内外のアーティストともコラボし、自身のオリジナル楽曲を4曲含むMIX『EDM REVOLUTION』シリーズを発表。AppleのiTunesのダンスチャートでいずれも初登場1位そしてロングセールスをマーク。海外でも20ヶ国以上のツアーを成功させているJapanese DJ & Producerである。

■前売りチケット販売中!

販売期間:2024年11月15日(金)10:00 ~ 2025年1月11日(土)

料金:5,000円(税込)

※こちらは「木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS」のみ入場可能なチケットです。

※一般販売にて規定枚数が売り切れた場合、当日券の販売は致しません。

※スキー場のリフト券はこちらのイベントチケットに含まれません。スキー場にてご購入ください。

木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS開催概要

名 称:木島平SNOW LOVERS 2025 Supported by MUSIC CIRCUS

日 程:2025年1月12日(日)13:00~17:00(予定)

会 場:スノーリゾートロマンスの神様 ゲレンデ(SBC RESORT内)

所在地:長野県下高井郡木島平村上木島3876-2

料 金:5,000円(税込)

出 演:【LIVE】広瀬香美 / MA55IVE THE RAMPAGE / May J. and more

【DJ】DAIKI / MONE / PEACH and more

共 催:SBCリゾート木島平 / 株式会社MUSIC CIRCUS

運 営:株式会社TryHard Japan

アクセス:北陸新幹線 飯山駅から15分、上信越自動車道「豊田飯山IC」から車で20分

最寄り駅 :JR飯山駅(北陸新幹線)からスキー場直行の無料送迎バスが毎日運行

※公式サイト:https://kijimadaira-ski.com/

※イベントチケットご購入はこちら→ https://snowlovers.jp

イベントの企画・制作をはじめ、ナイトクラブのプロデュース業、会場施設管理など、エンターテインメントにまつわる事業を幅広く展開。自主興行に留まらず、全国各地の企業・自治体と協業し、地方創生やナイトカルチャー創出にも力を入れております。

プレスリリースに関するお問合せ

スノーリゾートロマンスの神様(広報:西下 舞)

TEL:0269-82-3434 / MAIL:ski@sbcresort.jp