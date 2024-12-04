TVアニメ「歴史に残る悪女になるぞ」オンラインくじが販売開始！
株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて11月28日（木）よりTVアニメ「歴史に残る悪女になるぞ」オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-15f4899c5c4ce913b17e-0.jpg ]【販売開始日】2024年11月28日（木)【販売価格】１回770円(税込)【お届け時期】2025年3月下旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/142?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 キャラファイングラフ（全2種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-1b557cd5445b17feb4ee-1.jpg ]▼B賞 パーツ付きBIGアクリルスタンド（全3種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-b3ae98a6d6fed5d38a47-2.jpg ]▼C賞 A3マット加工ポスター（全10種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-6f1693b551c45319e23b-3.jpg ]▼D賞 ミニアクリルスタンド（全12種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-4d8be1d82630d6c107ff-4.jpg ]▼E賞 ホログラム缶バッジ（全12種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-9921c44dc33fbbeee7ea-5.jpg ]▼購入特典 特典ブロマイド(全6種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全6種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-cbf46eec700717af46c2-6.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6914/resize/d16064-6914-4b577294d33db9d46fc1-7.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所 ：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当 ：齊藤直樹Mail ：pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)大木戸いずみ・早瀬ジュン／KADOKAWA／「歴史に残る悪女になるぞ」製作委員会