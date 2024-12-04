「中核フードバンク団体育成事業」実行団体の公募を開始しました

一般社団法人全国フードバンク推進協議会

国内フードバンク団体の全国的なネットワーク組織である一般社団法人全国フードバンク推進協議会（所在地：東京都豊島区、代表理事：米山廣明）※1は、一般財団法人日本民間公益活動連帯機構（JANPIA）が実施する「民間公益活動を推進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく通常枠の資金分配団体として採択されました。

この度、通常枠において「中核フードバンク団体育成事業」の実行団体を公募いたします。

◆助成事業の目的

本助成事業では、従来の単独の地域フードバンク支援をさらに発展させ、複数の地域フードバンク団体を束ねる「中核フードバンク団体」を中心に据え、その機能を強化することで、地域全体のフードバンク団体の効率的な運営と食料支援の最大化を図るという、新たなアプローチを実行します。

これにより、個別の団体では達成が難しい規模で、より広範かつ持続可能な地域への食料支援を行い、食品取扱量や困窮世帯への支援件数を大幅に増加させることを目的とします。

【 助成対象団体 】

中核フードバンク団体

（都道府県内等の広域において、複数の地域フードバンク団体を支援するための中間支援組織）

全国で５団体を予定

【 助成金額 】

1団体当たり ：上限3,300万円（1,100万円×3ヶ年）

総額（予定）：1憶6,500万円（3,300万円×5団体）

【 助成期間 】

2025年3月（予定、契約書締結後）から2028年2月末

◆公募スケジュール

申請方法を含めまして、詳細につきましては弊会のHPをご覧ください。

公募ページ：https://www.fb-kyougikai.net//single-postkyuminyokinjosei2024

※1 一般社団法人全国フードバンク推進協議会の概要

団 体 名：一般社団法人全国フードバンク推進協議会

所 在 地：東京都豊島区池袋2丁目61－4 エヌアイビル 3F

代 表 者：米山廣明

設 立 年：2015年11月13日

HP：http://www.fb-kyougikai.net/

事業内容：政策提言活動、広報活動、フードバンク団体へのノウハウ支援、食品寄贈の仲介加盟団体

2024年9月末時点でフードバンク63団体が加盟