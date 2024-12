【平和堂】CoCoRo Plus 芳香消臭ビーズを新発売

株式会社平和堂[画像1: https://prtimes.jp/i/96754/436/resize/d96754-436-cc462f18323032e6fc96-0.png ]「CoCoRo Plus 芳香消臭ビーズ」は、CoCoRo Plusがターゲットとする20-30代に好まれる香りにこだわった芳香消臭ビーズです。ライフスタイルの多様化に伴い、香りのある暮らしを楽しむ方が増えていることから、生活シーンになじむインテリアフレグランスとして誕生しました。CoCoRo Plusにとって3つ目のオリジナル商品です。消耗品ではあるもののインテリアになじむよう、クリアビーズの特徴を活かした透明のボトルにCoCoRo Plusのシンボルである花柄をあしらい、デザインにこだわりました。また香りは、置く場所や生活シーンにあわせて、香水調のホワイトムスク、華やかな花の香りのホワイトリリー、ユニセックスな香りのシトラスサボンの3種類からお選びいただけます。CoCoRo Plus店舗だけでなく、平和堂・エール全店で取り扱っているため、買い替えにも大変便利です。お部屋の気になる臭いを消臭しつつ、心地よい香りで満たされる芳香消臭ビーズをぜひお試しください。【商品概要・規格】[画像2: https://prtimes.jp/i/96754/436/resize/d96754-436-56592cd034e1e2168bd4-1.png ]・商品名 :CoCoRo Plus 芳香消臭ビーズ・商品規格:シトラスサボン、ホワイトリリー、ホワイトムスク・販売価格:本体価格 298円(参考税込価格328円)・販売期間:2024年11月5日(火)~・取扱店舗:平和堂・エール 全168店舗/CoCoRo Plus 全42店舗 ※販売価格はチラシ・販促・エリア・期間等により変更する場合があります。 ※店舗数は、2024年12月4日現在です。 ※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。ご了承くださいませ。【当リリースに関する注意事項】・記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。・使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。以上