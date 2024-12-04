『だぁ！だぁ！だぁ！』オンラインくじが販売開始！
株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて11月28日（木）より『だぁ！だぁ！だぁ！』オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-10d69ace503099820dea-0.jpg ]【販売開始日】2024年11月28日(木)【販売価格】１回770円(税込)【お届け時期】2025年3月中旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/80?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 アクリルスタンド時計（全1種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-f502a291da82764dc8fc-1.jpg ]▼B賞 キャンバスボード（全2種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-39e56d90dd396f61ed45-2.jpg ]▼C賞 ランチトートバッグ（全2種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-1bcdc4c7ea10b95a91e0-3.jpg ]▼D賞 アクリルキーホルダー（全9種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-d83f129890417f4437a5-4.jpg ]▼E賞 インスタントカメラ風イラストカード（全16種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-f1a29cdb4d5907774980-5.jpg ]▼購入特典 特典ブロマイド(全7種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全7種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-bc7accedd27a5166642d-6.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6917/resize/d16064-6917-913e5ed79753c91aa646-7.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所 ：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当 ：齊藤直樹Mail ：pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)川村美香／講談社