定番のクリアスマホケースや流行りのMagSafe製品など欲しいモバイルアクセサリーが詰まった『Hamee 福袋2025』

Hamee株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/9971/1361/resize/d9971-1361-75972a16bddfe1a2348b-0.jpg ]日頃からHamee製品をご愛顧いただいているお客様や、今回初めてご利用いただくお客様への感謝の気持ちを込めて、お得感満載の選べる福袋を展開します。おすすめは『MagSafeスターターセット』と『使いだしたら手放せない快適セット』です。『MagSafeスターターセット』は、MagSafe対応スマホケースとアクセサリーでモバイルライフがもっと快適になる豪華7点セットです。『使いだしたら手放せない快適セット』は、クリアスマホケース・充電タップ・防水ケースが入っている充実の6点セットです。他にも、3種類の福袋を用意しておりますので、WEBサイトをご確認ください。年末年始は、お気に入りのモバイルアクセサリーとともに、楽しいひとときをお過ごしください。■「Hamee 福袋2025」概要〇予約受付開始2024年12月5日(木)~ なくなり次第終了〇発送期間2024年12月5日(木)~ 順次発送〇販売ECショップ・Hamee公式オンラインストア(https://www.strapya.com/ )・Hamee楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/feature/2025fukubukuro/ ) ・Hamee Amazon店(https://www.amazon.co.jp/Hamee)・Hamee Yahoo!ショッピング店(https://shopping.geocities.jp/keitai/feature/2025fukubukuro.html )・Hamee au PAY マーケット店(https://plus.wowma.jp/user/3534661/plus/feature/2025fukubukuro/2025fukubukuro.html )・Hamee Qoo10店(https://www.qoo10.jp/shop/keitai )※リンク先URLは12/5から表示となります。※年内の発送を予定しております。※他の商品と一緒にご購入の場合、発送予定日の遅い方に合わせて発送いたします。※物流の状況によりお届けが遅れる場合がございます。1.【MAX46%OFF】選べるMagSafeスターターセットテーマは「スマホのトータルコーディネート」。MagSafe対応ケース×アクセサリーで、モバイルライフがもっと快適になる豪華7点セットです。iFace純正の耐衝撃ケースと画面保護フィルム、カメラレンズプロテクターでスマートフォンをしっかり守ります。他にもMagSafe対応のスマホリングや、ストラップホルダー&ショルダーストラップやiFaceケース対応の充電ケーブルなども入っており、快適なモバイルライフを提供します。〇販売価格8,888円(税込) ※最大16,555円相当(スマホケースの機種・種類により金額変動)〇セット内容・iFace スマホケース・iFace 画面保護フィルム・iFace カメラレンズプロテクター・iFace MagSynq Finger Ring Holder・iFace Hang and ショルダーストラップ・iFace Hang and ストラップホルダー・iFace 充電ケーブル[画像2: https://prtimes.jp/i/9971/1361/resize/d9971-1361-6afdccc868f3b861b7df-0.jpg ] ※画像はイメージです。機種・種類によって内容が異なります。2.【MAX44%OFF】選べる3カラー 使いだしたら手放せない快適セットテーマは「スマホと過ごす冬休み」。クリアスマホケース&充電タップ&防水ケースも入った充実の6点セットです。iFace純正の耐衝撃ケースと画面保護フィルム、カメラレンズプロテクターでスマートフォンをしっかり守るので安心です。また、クリアスマホケースは、シールや写真を入れてカスタマイズも楽しめ、防水ケースは雨の日やお風呂、スキーやスノーボードでも大活躍します。さらに急速充電対応の充電タップと充電ケーブルは、旅行のお供に必須なアイテムです。〇販売価格8,888円(税込) ※最大15,950円相当(スマホケースの機種・種類により金額変動)〇セット内容・iFace Look in Clearスマホケース・iFace 画面保護フィルム・iFace カメラレンズプロテクター・iFace 充電ケーブル・humor handy Plus 充電タップ・DIVAID防水ケース[画像3: https://prtimes.jp/i/9971/1361/resize/d9971-1361-2138f1cf40a999aa656e-0.jpg ] ※画像はイメージです。機種・種類によって内容が異なります。■会社概要会社名:Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード:3134 )設立 :1998年5月代表者 :代表取締役社長 水島 育大所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、 専用スマートフォンにより子供の防犯・安心をサポートするHamic事業を展開URL:https://hamee.co.jp