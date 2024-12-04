冬至のゆず風呂に向けて「ゆず」持参で無料入館券と交換！ 武甲温泉や玉川温泉、おふろcafe 等で「ゆず、ゆずってください！キャンペーン」を実施
株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）は、運営する埼玉県内の温浴施設にて、2024年12月21日の冬至に向けて「ゆず、ゆずってください！キャンペーン」を実施します。
これはお客さまがお持ちのゆずを分けていただき、その代わりに店舗の無料入館券をプレゼントする毎年恒例の人気企画です。みなさまにお持ちいただいたゆずは、冬至に合わせて行われる各店舗の「ゆず風呂」で使用させていただきます。
「おふろから文化を発信する」を企業理念として掲げる温泉道場は「ゆず風呂に入れば風邪をひかない」と言い伝えられてきた季節の風物詩「ゆず風呂」をお客さまと共に盛大に行い、みなさまの健康を願います。
昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉
＜ゆず、ゆずってください！キャンペーン＞
実施店舗と実施期間：
◎秩父湯元 武甲温泉
https://buko-onsen.co.jp/
ゆず募集期間：2024年12月13日（金）～12月19日（木）
ゆず2kgで次回使える無料入館券1枚と交換。入館される方が対象。1日1人４kgまで。
ゆず風呂実施期間：2024年12月20日（金）～12月25日（水）
◎昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉
埼⽟県比企郡ときがわ町玉川3700
https://tamagawa-onsen.com/
ゆず募集期間：2024年12月13日（金）～12月19日（木）
条件：ゆず2kgで次回使える無料入館券1枚と交換。入館される方が対象。1日１人４kgまで。
ゆず風呂実施期間：2024年12月20日（金）～12月31日（火）
◎おふろcafe ハレニワの湯
埼⽟県熊谷市久保島939
https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/
募集期間：2024年12月11日（水）～12月18日（水）
条件：ゆず2kgで次回使える無料入館券1枚と交換。入館される方が対象。1日4kgまで。
ゆず風呂実施期間：2024年12月19日（木）～12月22日（日）
◎温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯
児玉郡神川町渡瀬337-1
https://ofurocafe-hakujyu.com/
募集期間：2024年12月13日（金）～12月19日（木）
条件：ゆず2kgで次回使える無料入館券1枚と交換。入館される方が対象。1日4kgまで。
ゆず風呂実施期間：2024年12月20日（金）～12月31日（火）
◎おふろcafe utatane
さいたま市北区大成町４丁目179-3
https://ofurocafe-utatane.com/
募集期間：2024年12月13日（金）～12月19日（木）
条件：ゆず2kgで次回使える無料入館券1枚と交換。入館される方が対象。1日4kgまで。
ゆず風呂実施期間：2024年12月20日（金）～12月31日（火）
◎BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE
https://opark.jp/
ゆず募集期間：2024年12月14日（土）～12月21日（土）
ゆず2kgで次回使える無料入館券1枚と交換。入館される方が対象。1日1人４kgまで。
ゆず風呂実施期間：2024年12月20日（金）～12月31日（火）
※ゆずは状態の良いもののみお持ち込みください。腐っているもの等があれば抜き取ってください。
※キャンペーンの実施期間とゆず交換条件、交換上限は各店舗で異なります。詳しくは各店公式サイトでご確認ください。
※ゆずの状況によっては、ゆず風呂実施期間が変更になる場合もございます。各店公式サイトでご確認ください。
株式会社温泉道場
2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する／地域を沸かす」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。
https://ondoholdings.com/