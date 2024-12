「DiXiM Security Endpoint」を採用したウイルスチェック機能拡張/延長パックの対応商品に法人向けNAS「WS5020N2シリーズ」を追加

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之、以下バッファロー)は、法人向けNASのウイルスを自動で検知、隔離または駆除する「ウイルスチェック機能」を拡張できる、ウイルスチェック機能拡張/延長ライセンスパック「OP-EVシリーズ」の対応商品にWindows Server IoT 2022 for Storage搭載の法人向けNAS「WS5020N2シリーズ」を追加いたします。

本日、2024年12月4日(水)提供開始のファームウェアアップデートによりご利用いただけます。

ITの利活用が進む一方で、サイバー攻撃手法の巧妙化が進み、セキュリティー対策の重要性は近年ますます高まっています。

本商品は株式会社デジオン(DigiOn)が提供するエンドポイントセキュリティサービス「DiXiM Security Endpoint」を採用した法人向けNASのウイルスチェック機能対応を拡張するほか、ウイルスチェック機能をすでに使用している法人向けNASで有効期間を延長できるオプション商品です(※)。

ウイルス定義データベースには、豊富な導入実績を誇るESET社を採用しており、法人向けNASに保存・更新されるファイルがウイルスに感染していないかどうかリアルタイムで監視します。もし感染ファイルが検出されれば、自動的に専用フォルダーに隔離されるので、ウイルス感染を未然に防ぐことができ、安心してお使いいただけます。また、Windows Server IoT 2022 for Storage搭載のNASについては、ウイルススキャン中もデータ転送速度への影響が少なく、通常業務への支障をきたさずウイルスチェックを行うことができます。

ライセンス期間は1・3・5・7年をお選びいただくことが可能で、有効期間を延長したい場合にも本商品の購入で最長7年までの延長が可能です。

※デジオン、DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。

商品詳細

対応商品

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/224_1_05357b0dd9fd0329a8747250a2685388.jpg ]

新規対応商品「WS5020N2シリーズ」

WS5420DNS2シリーズWS5420DNW2シリーズWS5220DNS2シリーズWS5220DNW2シリーズWS5420RNS2シリーズWS5420RNW2シリーズ

既存対応商品

TS5020シリーズ/TS3030シリーズ/TS7010シリーズ/LS700DNBシリーズ

※対応情報は随時更新しております。最新情報は商品ページをご確認ください。

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

