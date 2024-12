カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP⁺（シーピープラス）2025」出展社数は過去最多の124社（企業・団体）

CP+運営事務局 一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)[代表理事会長:池上博敬、所在地:港区芝浦3-8-10 MA 芝浦ビル]は、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP⁺(シーピープラス)2025」を、パシフィコ横浜での会場イベントとオンラインイベントのハイブリッド形式で開催いたします。会期は、2025年2月27日(木)から3月2日(日)までの4日間。入場は無料(事前登録制)です。[画像1: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-61b33a125f7418f24bba-0.jpg ] 写真 横浪修 プロデュース GENIC|ジェニック 初心者からプロまで、写真や動画を愛するすべての人に向けたCP⁺は、コロナ禍の後、毎年拡大を続け、CP⁺2025は過去最多となる124の企業・団体が出展。(12月4日現在。うち新規出展社28社、海外出展社24社)世界最大級の写真・映像イベントとして、世界から注目されています。今回から、パシフィコ横浜・展示ホールだけでなく、アネックスホールまで規模を拡大し、さらに充実した内容で展開することになりました。 今回は「撮る」「見る」「つながる」をテーマに、各社の新製品展示をはじめ、写真家や映像クリエイターによる充実のステージイベント、多彩な写真展、SNS世代や若いファミリーに向けた写真・動画撮影のワークショップなどの企画イベントを取り揃えています。ファミリーに大好評のプラレール巨大ジオラマ、若い女性に人気の「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」コーナー、会場の熱気を伝えるライブ配信に加え、SNSで情報発信していただくCP⁺公式アンバサダーも募集します。また、お子様のために可愛いカメラ型バッジホルダーが貰えるキッズ入場証や、学校向けの団体入場登録などもご用意しました。キッチンカーのグルメ企画もアジア系グルメをテーマにさらに充実します。 観て、触れて、体験して。1日中楽しめるCP⁺2025にぜひご期待ください。見どころダイジェスト【1】写真家や映像クリエイターによる充実のステージイベントプログラム【2】「ZOOMS JAPAN」受賞作品展や、観るだけで楽しくなる「ねこ写真展」など多彩な写真展【3】 SNS世代や若いファミリーに向けた写真・動画撮影のワークショップ【4】 お子様&ファミリー必見! 大好評「プラレール巨大ジオラマ 2025 バージョン」 「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」フォトスポット&オリジナルカード制作!【5】 会場の熱気を伝えるライブ配信とCP⁺公式アンバサダーによる情報発信CP⁺2025の見どころ1 写真家や映像クリエイターによる充実のステージイベントプログラム[画像2: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-1607800a34087f855f8e-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-66e2cd7af781d3fbda88-2.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-d3463629ba7591ce37d8-3.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-fb9058bb9572f6c74d0f-4.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-2b0965eaf2c0cea6c04b-5.png ][画像7: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-16e1bb631d331b39e393-6.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-846c49f5ed87e6dc3526-7.png ][画像9: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-88a322604be8a32e578a-8.png ][画像10: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-95e7e0f37cfd3de42394-9.png ]その他「ホビージャパン」「インプレス」「赤々舎」などによるステージや様々なステージを会場内各所にて開催します。詳細はHPにてご確認ください。CP⁺2025の見どころ2 「ZOOMS JAPAN」受賞作品展や、観るだけで楽しくなる「ねこ写真展」など多彩な写真展[画像11: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-fd189a8f5610417339e1-10.png ][画像12: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-afa29eb1b6d642140a4f-11.png ]CP⁺2025の見どころ3 SNS世代や若いファミリーに向けた写真・動画撮影のワークショップ[画像13: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-ef80119737192991fdf1-12.png ][画像14: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-b6234442ad1e5f2278df-13.png ][画像15: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-b6234442ad1e5f2278df-13.png ][画像16: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-8aaac8d4e81aa53efcd6-15.png ]CP⁺2025の見どころ4 お子様&ファミリー必見! 大好評「プラレール巨大ジオラマ2025バージョン」「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」フォトスポット&オリジナルカード制作![画像17: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-89420f173f9696ecd9c9-19.png ]CP⁺2025の見どころ5 会場の熱気を伝えるライブ配信とCP⁺公式アンバサダーによる情報発信CP⁺公式アンバサダーとしてお迎えした人気Youtuberが続々登場!熱気ある会場内配信ブースから連日発信いたします。イベントのホットな情報を毎日お届けするPRONEWS RADIOもお見逃しなく!■CP⁺公式アンバサダー登録開始!(審査あり)前回から始まった「インフルエンサー」登録が「CP⁺公式アンバサダー」登録としてリニューアル!CP⁺の宣伝大使として大いに盛り上げてくれる配信系インフルエンサーをCP⁺公式アンバサダーとして募集します。選出されたCP⁺公式アンバサダーの方はイベントに先行入場することが出来、いち早く情報の発信が可能に。その他にも、記念グッズプレゼントなどの特典をご用意!一番の目玉である自身のチャンネルを使って会場から配信できるLIVE 配信スタジオではPRONEWS率いるプロのテクニカルチームがオペレーターとして配信をサポートします。[画像18: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-302c8fe25c5b33e6bbbc-17.png ][画像19: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-16d86035599273875f6a-18.png ][画像20: https://prtimes.jp/i/86300/25/resize/d86300-25-7a39b6624d964e2812d2-19.png ]CP+2025 開催概要■名 称: CP⁺ (シーピープラス)2025■開催日時: 2025年2月27日(木)~3月2日(日)4日間 一般来場者 各日入場時間 2/27(木)12~18時 2/28(金)10~18時 3/1(土) 10~18時 3/2(日) 10~17時※2月27日(木)10~12時は、VIP・プレス・アンバサダーのみ入場可能です。■会 場: 会場イベント:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)オンラインイベント: CP⁺公式WEBサイト(https://www.cpplus.jp/)※オンラインは3月31日までアーカイブ配信いたします■会場入場: 無料(事前登録制) オンラインイベントは事前登録不要2024年12月4日(水)より来場事前登録開始■主 催: 一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)■後 援: 経済産業省/観光庁/神奈川県/横浜市/横浜商工会議所/日本貿易振興機構(JETRO)(予定)■特別協力: 日本カメラ博物館/日本新聞博物館/横浜美術館■協 力: 公益社団法人応用物理学会/カメラ記者クラブ/東京写真記者協会/日本営業写真機材協会/一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会/一般財団法人日本カメラ財団/一般社団法人日本光学会/公益社団法人日本広告写真家協会/一般社団法人 日本写真映像用品工業会/公益社団法人日本写真家協会/一般社団法人日本写真学会/協同組合日本写真館協会/公益社団法人日本写真協会/一般社団法人日本写真文化協会/一般社団法人日本電子回路工業会/日本フォトイメージング協会/一般社団法人日本望遠鏡工業会/パシフィコ横浜/公益財団法人 横浜市観光協会(50音順)■主な出展分野:カメラ、レンズ、フォト・ビデオアクセサリー、プリンター、画像・動画編集ソフト、 ディスプレイ、プロジェクター、フォトブック、プリントペーパー、スタジオ用品・機材、 ドローン、ウェアラブルカメラ、SNS などのサービス、スマホ関連機器・サービス、 双眼鏡・望遠鏡など