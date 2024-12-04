『リコリス・リコイル　舞台衣装展示＆アニメイトフェア』が12月7日から開催！　秋葉原店で舞台衣装の特別展示を実施するほか、千束とたきなの描き下ろしイラストを使用した新グッズの販売も!!

株式会社アニメイトホールディングス△特典：ブロマイド（全2種）

フェアの詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112085

株式会社アニメイトは、2024年12月7日から『リコリス・リコイル 舞台衣装展示＆アニメイトフェア』を開催いたします。

『リコリス・リコイル』とは、2022年7月より放送されたオリジナルTVアニメ。新作アニメーションの制作も決定しており、今後の展開が注目されている作品です。

全国のアニメイト・アニメイト通販で12月7日～12月29日まで開催する『リコリス・リコイル 舞台衣装展示＆アニメイトフェア』では、期間中、『リコリス・リコイル』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、千束とたきなの描き下ろしイラストを使用した特典「ブロマイド（全2種）」を1枚プレゼントいたします。

また、フェアにあわせて、特典と同じ描き下ろしイラストの「アクリルスタンド」「フルグラフィックTシャツ」などの新グッズを販売するほか、アニメイト秋葉原では舞台『リコリス・リコイル』の衣装を特別展示いたします。千束とたきなの制服をはじめとした各キャラクターのさまざまな衣装を展示しておりますので、こちらもお見逃しなく!!

■フェア情報

リコリス・リコイル 舞台衣装展示＆アニメイトフェア

＜フェア＞

開催期間：2024年12月7日～12月29日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『リコリス・リコイル』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全2種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド（全2種）

※特典はお選びいただけません。

＜衣装展示＞

開催期間：2024年12月7日～12月22日

開催場所：アニメイト秋葉原2号館7F

展示内容：

・舞台『リコリス・リコイル』衣装（錦木千束〈リコリス制服、ハワイ衣装、振袖衣装、冬服〉、井ノ上たきな〈リコリス制服、ハワイ衣装、冬服〉、中原ミズキ〈ハワイ衣装〉、クルミ〈ハワイ衣装〉、ミカ〈ハワイ衣装〉、真島、舞台小物など）

・描き下ろしスタンディ（錦木千束・井ノ上たきな）

■商品情報

アクリルスタンド

発売日：2024年12月7日

価格：各1,980円（税込）

種類：2種

△アクリルスタンド

フルグラフィックTシャツ

発売日：2024年12月7日

価格：各7,150円（税込）

種類：2種

△フルグラフィックTシャツ

アクリルアートパネル

発売日：2024年12月7日

価格：2,200円（税込）

△アクリルアートパネル

缶バッジセット

発売日：2024年12月7日

価格：880円（税込）

△缶バッジセット





この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) Spider Lily ／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

■関連URL

リコリス・リコイル 舞台衣装展示＆アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112085)

『リコリス・リコイル』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16524)

TVアニメ『リコリス・リコイル』公式ホームページ(https://lycoris-recoil.com/)